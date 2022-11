Un plan para destapar el millón de acosos sexuales en el trabajo

«Me repetía, porque estás casada...que si no». Más de un millón de españolas ha sufrido acosos sexuales esporádicos o continuados en su lugar de trabajo en algún momento de su vida. Desde miradas insinuantes o peticiones insistentes de citas a tocamientos, acorralamientos, besos robados o exigencias de sexo bajo amenazas. La encuesta que desveló en 2019 la confesión de estas españolas apunta la tremenda dimensión de esta lacra machista, pero la estadística judicial más reciente deja igual de claro que se trata de un fenómeno oculto, que la absoluta mayoría de víctimas y testigos callan ante las agresiones. Pese a las centenares de miles de mujeres que se sienten violentadas, vejadas o perseguidas en la oficina, la fábrica, los hogares o los huertos, solo 74 acosadores laborales fueron condenados en 2021 por los tribunales españoles, el 0,02% de las sentencias por violencia sexual.

«Es imposible que ese dato refleje la realidad. Hay que romper la espiral de silencio y sacar esta lacra a la luz pública», defiende Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CC OO. Es la razón de que su departamento lidere el plan del sindicato para destapar estas agresiones, que en España son motivo suficiente para un despido disciplinario y que si pueden probarse ante un tribunal se convierten en un delito que se condena con hasta cinco meses de cárcel.

El plan tiene tres patas y podría resumirle en 'Vamos a contarlo', el lema de la campaña que lanzarán el 25 de noviembre, coincidiendo con el día internacional de lucha contra la violencia contra la mujer. La idea es terminar con el clima de tolerancia masculina al acoso en muchos lugares de trabajo y con el miedo a la estigmatización que demasiadas veces amordaza a las víctimas. «Mucha gente no se lo cree y me culpa a mí», es la justificación más frecuente para no dar el paso de la denuncia.

Se desconoce el alcance exacto del problema, pero sí se sabe que el 90% de las perseguidas son mujeres y hombres el 98% de los acosadores laborales

La campaña, que tratará de remover conciencias y de activar en la lucha a los representantes de los trabajadores, va acompañada de la creación de un canal de contacto accesible, confidencial y directo y de una web para que cualquiera pueda enterarse de forma sencilla de qué hacer y dónde acudir ante un caso de acoso sexual o machista en el ámbito laboral, donde también hallará documentación y la respuesta a las preguntas más frecuentes ante este drama y donde incluso podrá pedir orientación y ayuda, sin necesidad alguna de denuncia previa. Esta «ventana» de ayuda directa a las víctimas se abre pensando sobre todo en las más desvalidas, las que no tienen la posibilidad de defensa y asesoramiento de un comité de empresa, las mujeres que están empleadas en micropymes, en el campo o en el trabajo o los cuidados domésticos.

Los puntos de contacto serán el correo específico observatorioacoso@ccoo.es o el breve formulario que encontrarán en la propia web del Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, cuya creación y funcionamiento es la tercera pata y la más ambiciosa del plan de CC OO. Vidal se comprometió a que toda consulta o petición de orientación tendrá respuesta y que se derivará a la acosada allí donde se la pueda ayudar de forma más eficaz.

Base de referencia

El observatorio es el proyecto a medio y largo plazo. Tiene como objetivo determinar la dimensión de este fenómeno, analizarlo -«porque lo que no se ve, no se nombra y no se cuenta...no existe»- y proponer medidas y reformas para luchar con mayor contundencia contra esta lacra. Se pretende, con la ayuda inicial de los 95.000 delegados sindicales y el millón de afiliados de CC OO y la colaboración de un grupo de expertos, crear una base de datos de referencia sobre el acoso laboral, potenciar estudios e investigaciones y asesorar a organismos y administraciones. Pero su web, además, contará con materiales para formación específica sobre este delito a sindicalistas y ciudadanos, con protocolos de prevención y actuación en las empresas, con la difusión de experiencias de éxito y con referencias a las últimas novedades y resoluciones administrativas y judiciales sobre este tema.

Vidal explicó que nadie sabe el alcance real del problema en España, ni sus características más repetidas, pero lo que sí se conoce es que se trata de violencia machista. El 90% de las víctimas son mujeres y el 98% de los acosadores son hombres, en su mayoría superiores jerárquicos o compañeros de trabajo muy cercanos. La dirigente de CC OO espera que pronto se cumpla con lo previsto en la reciente ley del 'solo sí es sí', que incluye el acoso sexual como violencia de género y que, por lo tanto, lo convierte en un delito que deberá ser investigado por tribunales y fiscales especializados, se le aplicarán medidas cautelares como las órdenes de alejamiento y protección de la víctima y contará con la red de protección social, jurídica y económica creada para las víctimas de género. También reclama presencia de representantes de los trabajadores en todas las comisiones de investigación en el interior de las empresas y la implicación de los compañeros de trabajo, claves para prevenir y desterrar estas agresiones.