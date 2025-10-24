Piden que los centros sociosanitarios de Canarias acrediten estar libres de sujeciones A la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas y la asociación de Salud Mental Espiral les consta que se siguen usando este tipo de contenciones que atentan contra los derechos humanos

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 20:42 Comenta Compartir

La Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados de Canarias y la asociación de Salud Mental Espiral han pedido la mediación de Rosa Rubio, fiscal de Mayores, Discapacitados y Salud Mental de Canarias, para exigir el cumplimiento del plan acordado en 2022 en el Parlamento de Canarias para la supresión de las sujeciones físicas en los centros sociosanitarios.

Esta medida debía haber estado implantada en todos los centros de atención a mayores, personas con discapacidad o pacientes con trastornos mentales antes del pasado 30 de junio. Sin embargo, a los colectivos les consta que se siguen empleando estos métodos, que atentan contra los derechos humanos.

«Al tratarse de una norma no tiene rango de ley, no se puede exigir su cumplimiento desde los tribunales», indicó la portavoz de la plataforma, María Rosa Pulido, sobre la aclaración realizada este viernes por la fiscal durante una reunión en la que animó a ambas asociaciones a seguir luchando por los derechos de las personas institucionalizadas de Canarias.

Por ello, reclaman a los centros sociosanitarios que acrediten estar libres de sujeciones físicas y exigen mayor transparencia respecto al cumplimiento efectivo de este compromiso a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.