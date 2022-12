Las personas en situación de exclusión aumentan un 55% con la inflación

El incremento de personas afectadas por la crisis económica ha hecho saltar las alarmas de Cáritas Diocesana de Canarias, que reconoce tener serias dificultades para atender la demanda.

La institución apunta que en los últimos dos años han prestado ayuda a más del doble de personas que en los momentos antes de la pandemia, una cifra que tras la vuelta a la normalidad sigue creciendo y que, en estos momentos, con la crisis de inflación se vuelve a incrementar mientras que los recursos de la institución siguen estancados. En este sentido, la subida de precios supone un aumento de su gasto corriente y de personal de más del 30%

En 2019 Cáritas atendió a 24.785 personas, mientras que durante la pandemia el número aumentó en un 55%, hasta un total de 45.331. Al finalizar la crisis sanitaria y recuperar la normalidad social y económica, la cifra no disminuyó, aumentando a 53.186.

Estos datos reflejan la dureza con la que la coyuntura ha impactado a las familias con menos recursos, que no han recuperado su nivel de vida en las sucesivas crisis desde 2008. Y esto, en definitiva, se traduce en un aumento de las peticiones de ayudas y de nuevos demandantes que han visto truncados sus proyectos vitales al no poder hacer frente a los gastos de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, sanidad, etc.

Así, Cáritas lanza un mensaje solidario en esta época festiva y pide la colaboración de los canarios y canarias, así como de las instituciones para seguir realizando su labor social.