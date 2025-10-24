Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Nuria poco después del ataque del perro en Barakaldo. A la derecha, una fotografía actual Mireya López

«Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»

Una vecina de Barakaldo atacada en 2023 denuncia que el seguro se niega a adelantar el dinero del tratamiento que necesita

D. Olabarri

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:19

Los dos mordiscos que cambiaron la vida de Nuria apenas duraron dos segundos. Ocurrió el 6 de febrero de 2023. Esta vecina de Barakaldo estaba ... hablando con unas amigas cuando se encontró con el animal en su cara, sin tiempo para reaccionar. Piensa que quizá el perro de su vecina le atacó por «celos», porque no le estaba haciendo caso. Primero le mordió la nariz y después la boca. Le arrancó un trozo de labio y le desgarró la encía.

