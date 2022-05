Un «peregrinaje de tres años» para detectarle «dolor de suelo pélvico»

Pepi Masero es una paciente de suelo pélvico. Hace 15 años salía de una guardia, entonces era funcionaria de Justicia en Huelva, cuando sufrió una caída dándose y golpe muy fuerte en el coxis. Fue al médico la revisaron y le dieron el alta. Seis meses después empezó a sentir «dolores muy grandes» y con ellos arrancó un «peregrinaje» de tres años por distintas consultas médicas, desde ginecología a urología pasando por medicina interna y decenas de pruebas, «pero no veían nada», asegura.

Durante ese tiempo Pepi Masero seguía con dolor, sumaba bajas laborales y apareció la ansiedad y después la depresión. «Nadie te dice lo que tienes» y hasta se pone en entredicho lo que dices, explica.

«El accidente me causó un hematoma hasta el cuello, pero no tenía rada roto», abunda Masero. Sin embargo el dolor que comenzó a sentir después no se calmaba con nada. «Quemaba las mantas eléctricas, vivía enchufada a ellas», asegura. «Y llega un momento en el que te dicen que no tienes nada, que no te encuentran nada y te desesperas. Los pacientes necesitamos un poco más de atención», reclama.

«En una nube» tras ser diagnosticada

Un día su ginecólogo le dijo que había ido a un congreso y había conocido al doctor Pedro Blasco, especialista en suelo pélvico. «Estos expertos son nuestros ángeles. Es una suerte que hayan aparecido en nuestro camino», afirma.

Gracias a esa nueva consulta Pepi Masero descubrió que se había lesionado las terminaciones del nervio pudendo . «Las pacientes una vez que encontramos al especialista estamos en una nube. Después de tres años peregrinando de médico en médico alguien en tu camino aparece y pone luz. Esta es una patología compleja en la que hay muchos aspectos que afectan y que hay que controlar. El daño en un nervio no sale en una radiografía. Es una lesión que suelen tener los esquiadores de tanto caerse. El problema es encontrar al especialista que te pueden tratar y escuchar».

Jornada de puertas abiertas

Esta experiencia es la que Pepi Masero narrará este viernes en el Congreso nacional de Suelo Pélvico que organiza la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en el Palacio de Congresos de Canarias - Auditorio Alfredo Kraus, que se inauguró ayer. La cita, a la que puede acudir la ciudadanía interesada, es esta tarde a las 15.30 horas.

«El doctor Blasco estará conmigo, lo invitaré a un diálogo médico paciente porque él tiene una mirada diferente. Las pacientes de dolor pélvico crónico somos pacientes de largo recorrido. Nos trata un equipo multidisciplinar. El dolor pélvico une a urólogos y ginecólogos. Pero también deben ser expertos en enfermería, en rehabilitación o en psicología», añade.