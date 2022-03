«Hay que poner orden y disciplina con los ciclistas en las ciudades»

Los socialistas lo tienen claro. Su director general de Tráfico es Pere Navarro (Barcelona, 70 años). Lo fue ocho años con Zapatero y lleva más de tres con Sánchez. En su primer mandato los muertos bajaron de 1.500 anuales y ahora rozan ya los 1.000. España es el tercer país con menos víctimas de la UE y un referente en seguridad vial. El padre del carné por puntos español ha liderado, 15 años después, su reforma, que hoy entra en vigor, y que endurece los castigos para las infracciones más letales.

-¿Cuántos puntos ha perdido?

-Ninguno. Ya sé que la gente puede pensar que no lo diría si me hubiesen quitado alguno. Pero no. Tengo los 15. Tampoco es que conduzca perfecto, es que conduzco poco. A mí lo que me encanta es el tren. La gran aportación al descenso de los accidentes de tráfico y muertes en España ha sido el tren, la alta velocidad. Decenas de miles de desplazamientos por carretera han pasado al ferrocarril. Punto final.

-¿Ha recibido multas injustas?

-No.

-¿Cuáles fueron las últimas?

-Que yo recuerde, de estacionamiento. Te queda la sensación habitual, '¡pero hombre, si solo pasaban cinco minutos!'. Pero vamos a dejarlo en que me han pillado y me han sancionado. Bueno, son las reglas del juego.

-Seguro que conoce muchas, pero ¿cuál es la mayor atrocidad vial que recuerda?

-(Duda). Hay conductores con 20, 30 o 40 multas de carretera en un año. Ostra, una podemos tener todos. Tres, también. Cuarenta... ¡háztelo mirar!

Menos camiones

-¿Qué medida permitiría otro salto en la rebaja de siniestros?

-Pasar las mercancías de la carretera al ferrocarril. En la UE así viaja el 15% de la mercancía, en España el 4%. Los camioneros españoles son muy profesionales, pero con la reducción del vehículo pesado bajaría mucho el riesgo. Es una promesa gubernamental desde hace 30 años. Lo cierto es que no debe de ser sencillo.

-¿Sabe a cuántos ciclistas se multa por saltarse semáforos?

-La ciudad no es mi ámbito, pero sospecho que no se ponen muchas. Con las bicicletas hubo una primera fase. Había que promover el uso y se les dio todo tipo de facilidades. Ahora entramos en la fase dos. Hay que poner orden y disciplina a los ciclistas. Ya son un actor más de la movilidad.

-Los menores, cuando conduzcan, deben dar 0.0. ¿Multiplicarán los controles de alcoholemia para patinetes y bicicletas?

-No. La exigencia del 0.0 en la reforma legal se introdujo porque la venta de alcohol a menores está prohibida. Lo lógico es que no tengan tasa baja sino cero. Pero no vamos a perseguir menores. Otra cosa es que las policías locales saben cómo y dónde controlarlos. A qué horas y a la salida de qué sitios hay riesgos.

-¿Ve necesario el seguro obligatorio para patinetes eléctricos?

-Sí. Hay consenso generalizado. Lo piden alcaldes y jueces. Hay que hacerlo. Hay un grupo de trabajo en la Dirección General de Seguros. El debate es si se le pone al patinete (muchos son alquilados) o al conductor (obligación personal de seguro obligatorio).

-¿Y para cuándo?

-No me atrevo a dar una fecha.

-El alcoholímetro antiarranque será obligatorio desde julio en los autobuses nuevos. ¿Se extenderá al resto de vehículos?

-No está previsto extender esta obligación. Nos lo pidió el propio sector del transporte de viajeros por carretera. Pese a que son hiperfiables y seguros, han hecho de la seguridad vial su bandera.

-¿Cómo explica que después de 45 años de obligación aún uno de cada cuatro muertos al volante no lleve cinturón de seguridad?

-No me lo explico, pero no es falta de información. Por eso hemos subido de 3 a 4 puntos no llevarlo. Hay quien dice que tras la penicilina es el invento que ha salvado más vidas. Vamos a un escenario en el que va a morir el que no lleve cinturón. Los demás, con los múltiples elementos de seguridad, podrían salvarse.

-¿Por qué los peatones son ya uno de cada cinco fallecidos?

-En 2019 descubrimos que hay más muertos entre peatones, ciclistas y motoristas que sobre cuatro ruedas. El sector de la automoción ha hecho un gran esfuerzo de seguridad en el equipamiento de los coches, pero para proteger a conductor y ocupantes. Se ha olvidado de terceros. Ahora viene una nueva serie de equipamientos para terceros. Esta es una explicación. Otra es que es un país con muchos mayores.

«No corremos más que otros»

-El 70% de las multas son por exceso de velocidad. ¿Corremos más que en otros países?

-No. La velocidad está detrás de casi todos los accidentes de tráfico, por eso lo perseguimos tanto. Y eso que España tiene probablemente las mejores carreteras de Europa. No. No tengo la impresión de que los españoles corramos más que en otros países.

-En EE UU pueden conducir coches desde los 16 años. ¿Es partidario de aplicarlo aquí?

-No, no bajaremos la edad para conducir. Estados Unidos no es un modelo desde el punto de vista de la seguridad vial. La normativa europea habilita para crear un permiso, el B1, que desde los 16 años autoriza a conducir por determinadas carreteras vehículos de baja potencia, algo más potentes que un cuadriciclo. Está pensado sobre todo para el mundo rural. Para que los jóvenes puedan ir a trabajar o estudiar. Si la experiencia francesa nos convence, lo incluiríamos en la próxima revisión del reglamento de circulación, aún sin fecha.

-Ha puesto muy caro copiar en el teórico, ¿no?

-Siempre se ha copiado en el teórico, pero últimamente, con las nuevas tecnologías, hay un 'boom' de chicos que copian en el examen de conducir con cámaras, auriculares y todo tipo de sistemas digitales. Tanto que hemos tomado medidas. Antes, si te cogían copiando, te expulsaban. Ahora, vas a estar seis meses sin poder examinarte y deberás pagar una multa de 500 euros.