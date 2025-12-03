Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias Once de las veinte localidades del archipiélago con mayor incremento de residentes nacidos fuera de España en 2024 son de Gran Canaria (y ninguno de la zona sur)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:29

Canarias empezó el año con 2.258.866 habitantes, 1.144.045 mujeres y 1.114.821 hombres, según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 0,89% más que a 1 de enero de 2024.

El crecimiento poblacional en las islas se asienta, sobre todo, en el aumento de residentes de nacionalidad extranjera, 13.260 más en un año hasta situarse en 342.612, el 15,1% de la población canaria. Y, en términos relativos, 11 de los 20 municipios del archipiélago donde más ha crecido la población nacida en el extranjero en el último año son de Gran Canaria, y se distribuyen por toda la geografía insular salvo el sur.

El 'top 3' de este ranking los ocupan Artenara, Teror y Gáldar. El municipio cumbrero casi ha doblado el número de residentes nacidos fuera de España durante 2024, con un incremento del 97%. En términos absolutos se traduce en pasar de 33 a 65 vecinos extranjeros, ya que es el municipio menos poblado de Gran Canaria, con apenas 1.027. De hecho, su población total ha caído en un año un 0,39% (la de nacionalidad española, un 3,61%).

En segundo lugar en incremento relativo de población nacida en el extranjero se sitúa Teror, con un 37,2% más en un año, y el municipio del centro de Gran Canaria roza ya los mil vecinos y vecinas de fuera del país. Son 975, un 37,3% más que un año atrás, según los datos del Censo Anual de Población publicado por el INE.

Gáldar, en el norte de la isla, ocupa el tercer lugar entre los municipios canarios con mayor aumento de población extranjera: en un año son un 22% más hasta situarse en los 1.637 residentes.

En el listado de las 20 localidades canarias que han experimentado el mayor crecimiento en su censo de residentes extranjeros se sitúan otros ocho municipios que ocupan todo el mapa de Gran Canaria salvo la zona sur: son Guía, con un 19,5% más; Tejeda (16,8%); Telde (14,5%); Agaete (13,09%); Arucas (12,5%); Agüimes (12,11%); Valsequillo (11,18%) y Moya (11,29%).

Ente los municipios que superan también los dos dígitos de crecimiento de población nacida fuera de España en 2024 está otro municipio grancanario, Valleseco, con un 11,18% más.

Y, en cifras totales, ¿cuáles son los municipios canarios con más vecinos y vecinas que vienen del extranjero? El listado lo encabeza Las Palmas de Gran Canaria, con 63.551. Le siguen Arona (46.667); Santa Cruz de Tenerife (39.798); Adeje (28.614); Arrecife (26.317); Granadilla de Abona (26.067); La Laguna (25.663); Santa Lucía de Tirajana (23.057); San Bartolomé de Tirajana (19.202); La Oliva (15.265); Puerto del Rosario (14.214); San Miguel de Abona (11.438); y Tías (9.570).

Cierran la lista del top 20 de municipios con más residentes nacidos en un país extranjero Puerto de la Cruz (9.338); Yaiza (9.334); Pájara (9.246); Telde (8.983); Mogán (8.875); Guía de Isora (7.743); y Antigua (7.004).