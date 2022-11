El Papa casi se queda sin árbol de Navidad

Cuando el sábado 3 de diciembre se celebre en la plaza de San Pedro del Vaticano la tradicional inauguración del belén y de la iluminación del árbol de Navidad, por fin podrá respirar tranquilo el cardenal español Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La preocupación en el minúsculo estado viene por la polémica que rodea al gigantesco abeto blanco que este año estaba previsto que adornara el ágora de la cristiandad. Se había comprometido a regalarlo el pequeño municipio de Rosello, en los Abruzos, una boscosa región situada en el centro del país. No podrá ser así ya que la denuncia de un abogado y fotógrafo amante de la naturaleza, Dario Rapino, ha permitido descubrir que el tipo de árbol que pretendía cortarse sólo crece en un área protegida y en una zona que ni siquiera pertenece al término municipal de Rosello, sino al de la vecina localidad de Agnone, ubicada además en otra región, Molise.

La denuncia de Rapino, que incluso escribió una carta al Papa Francisco pidiéndole que no se talara el abeto, propició que este lunes los Carabinieri se personaran en el bosque de Monte Castel Barone, que se extiende entre los municipios de Rosello y Agnone, para evitar la tala. Rapino lograba así un final feliz para su batalla personal comenzada hace dos años, cuando el alcalde de Rosello, Alessio Monaco, informó que esta localidad regalaría al Vaticano el árbol de Navidad de 2022. «No sabía cuál iba a ser, pero los únicos abetos blancos que hay en Rosello son los de una reserva y no pueden cortarse. Comencé entonces una búsqueda y vi que, al no haber abetos blancos fuera de la reserva, tendría que ser uno de los ejemplares de Monte Castel Barone, pero que están en Agrone», explicó a los medios locales Rapino, que utilizó un sistema de geolocalización para demostrar que estos árboles se encuentran ubicados en la región vecina. De esta manera, no valía la autorización expedida por las autoridades de los Abruzos y había que pedir una nueva a las de Molise, que tardan al menos 45 días en entregarla, por lo que no había tiempo suficiente para llegar a la ceremonia de inauguración de la iluminación del árbol en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 3 de diciembre.

La solución ha venido con la renuncia del Ayuntamiento de Rosello a cortar un abeto en su territorio y echar mano de uno de los ejemplares que crecen en un vivero regional en la cercana Palena. «Haber salvado un árbol tan importante es motivo de gran alegría», celebró el ecologista, pidiendo que se reflexione sobre esta «tradición tribal» ligada a la Navidad que, a su juicio, «antes o después habrá que terminar». El alcalde de Rosello aseguró por su parte que el Papa «tendrá su abeto» y que será un ejemplar de entre 25 y 30 metros de los que se crían en el vivero. Garantizó además que los otros 42 pequeños árboles en maceta que se entregarán al Vaticano como elementos decorativos durante las fiestas serán luego replantados en los bosques de este municipio de los Apeninos.