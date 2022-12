El Papa exige «paz para la martirizada Ucrania» y dice que ninguna guerra «es santa» Francisco pide a los cardenales y miembros del gobierno de la Iglesia católica que no se encierren en los muros vaticanos

Como viene siendo habitual desde que comenzó su pontificado hace ya cerca de 10 años, también en esta ocasión Jorge Mario Bergoglio aprovechó el discurso que dedicó a los miembros de la Curia romana con motivo de la llegada de la Navidad para darles un tirón de orejas. En un nuevo intento de corregir las dinámicas que siguen sin gustarle del organismo desde el que se gobierna la Iglesia católica, el Papa no se mordió la lengua en el encuentro que mantuvo este jueves en el Palacio Apostólico del Vaticano con los cardenales y superiores que trabajan en la Santa Sede, a los que invitó a no caer en «la soberbia espiritual» ni en la «herejía verdadera» que supone no aceptar cambios a la hora de transmitir el mensaje de Jesús.

También aprovechó para mostrar su «gran deseo de paz», particularmente en «la martirizada Ucrania», y subrayar que ninguna guerra puede ser declarada «santa». «Nuestro primer gran problema es confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nuestros programas», declaró Francisco, para quien no es suficiente con «denunciar el mal», pues es necesaria una «conversión» que lleve a actualizar la forma de evangelizar. «Lo importante es hacer cambios, de manera que no nos dejemos aprisionar más por las lógicas del mal, que muy a menudo son lógicas mundanas». insistió.

El camino de reflexión interna abierto en la Iglesia, que culminará con el sínodo sobre la sinodalidad que se celebrará en dos sesiones (la primera en octubre de 2023 y la segunda en octubre del año siguiente), es para Bergoglio un ejemplo concreto de esa necesidad de actualizar la transmisión del mensaje cristiano.

El demonio acecha

Francisco alertó a los cardenales y miembros del gobierno de la Iglesia católica de algunos riesgos que les acechan, como confiar demasiado en las propias capacidades. Especial peligro revisten los muros vaticanos, porque el demonio no ceja en sus asechanzas, y no lo hace precisamente «trayendo flores». «La mayor atención que debemos prestar en este momento de nuestra existencia es al hecho de que formalmente nuestra vida actual transcurre en casa, tras los muros de la institución, al servicio de la Santa Sede, en el corazón del cuerpo eclesial». En este sentido, dijo, es fácil caer en la tentación de creerse los mejores. Es un error, dijo, descartar que los miembros de la Curia no necesiten su propia conversión.

A veces el mal se disfraza de ira y sinrazón, sentimientos que se combaten con la bondad y la compasión. «No existe sólo la violencia de las armas; existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia del abuso de poder, la violencia escondida de las habladurías», enumeró Bergoglio.

Francisco se disculpó por la llaneza de su lenguaje, que en ocasiones conduce a malentendidos. «Si a veces digo cosas que pueden sonar duras y fuertes, no es porque no crea en el valor de la dulzura y de la ternura, sino porque es bueno reservar las caricias para los cansados y los oprimidos, y encontrar la valentía de afligir a los consolados», argumentó.

El obispo de Roma exigió a los cardenales que sean misericordiosos, lo que supone que el otro puede tener sus límites. «Incluso en este caso, es justo admitir que personas e instituciones, precisamente porque son humanas, son también limitadas. Una Iglesia pura para los puros es sólo la repetición de la herejía cátara», adujo.

Exhortó a la audiencia a no abrazar posturas fijas e inamovibles, y advirtió del error de querer «cristalizar el mensaje de Jesús en una única forma válida siempre».