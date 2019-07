Palas solidarias para luchar contra el cáncer

“Me he dado cuenta de que al final, lo de menos, son las palas en sí. Considero que lo más importante es la solidaridad de todas las personas que aportan su granito de arena para que #EmpapateXElCancer salga adelante, desde la compra del producto, la recogida de plásticos, compartirlo en las redes sociales y el apoyo de los medios”.

Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la empresa Eyser Hidráulica y la Fundación Parque Científico Tecnológico de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha superado las previsiones más optimistas. De hecho, este estudiante de tan solo 21 años ya recibe peticiones de todos los rincones de España, de media Europa y Centro América.

“La demandade palas supera con creces lo que actualmente se puede producir, principalmente, porque no se consigue tanto polipropileno como palas nos piden”, reconoce con asombro Sosa. En primera instancia, este emprendedor tenía la idea de hacer unas palas de natación utilizando impresión 3D, pero al madurar la idea, y “siendo más consciente de la situación actual de los plásticos no solo en Canarias si no en todo el mundo, acabó saliendo la decisión de hacerlas recicladas e incluir el símbolo contra el cáncer”.