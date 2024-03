¿Pagar la luz o la comida? Cruz Roja nos pone en los zapatos de las personas más vulnerables

Cruz Roja Española ha puesto en marcha un experimento social pionero, destinado a ayudar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para ello han dividido un grupo inicial de 1.474 personas en dificultades de Albacete, León, Madrid, Málaga, Murcia y Pontevedra en dos subgrupos: a uno se les ha sometido a un itinerario de apoyo —actividades de búsqueda activa de empleo, trabajo de autoestima, competencias digitales, habilidades sociales…— y el otro no ha tenido acceso a estas actividades.

Aunque todavía se están cuantificando los datos, Cruz Roja sí ha constatado que las personas sometidas al itinerario de apoyo han experimentado evidentes mejoras. «Esas mejoras se han producido fundamentalmente en tres ámbitos, en el bienestar emocional; en las competencias digitales, que son críticas para buscar empleo; y en las habilidades sociales y de relación«, ha explicado Cristina Álvarez de la Fuente, técnica de Empleo de Cruz Roja.

Para dar visibilidad a este novedoso experimento social, Cruz Roja ha organizado este martes un evento en el espacio Downtown, en Madrid, presentado por Sergio Pazos. Bajo el título 'Ponte en mis zapatos', ha hecho vivir y sentir a los asistentes al acto la realidad que afrontan las personas en situación de vulnerabilidad. A través de piezas de microteatro, e involucrando al público en la acción, se han expuesto situaciones como pobreza energética, jóvenes sin recursos, desahucios, migrantes… realidades a las que cualquier persona podría verse abocada si se producen ciertos reveses vitales, como la pérdida del empleo, enfermedades de larga duración o rupturas sentimentales.

40 historias

¿Cómo te sentirías si fueras a sufrir un desahucio? ¿alguna vez te has planteado tener que iluminar tu casa con velas porque no puedes afrontar los gastos? ¿pagarías la luz o la comida? ¿y si siendo joven, no pudieras sumarte a los planes con tus amistades por falta de recursos?

Para dar respuesta a estas preguntas, y para que la población pueda 'ponerse en los zapatos' de las personas que se enfrentan a estas situaciones de vulnerabilidad, Cruz Roja ha montado un recorrido experiencial en el que a través de testimonios, microteatro y monólogos se cuentan más de 40 historias de personas por las que 'Nadie daba un duro', y se señala cuál es el compromiso de Cruz Roja para transformar sus vidas.

Esta actividad es la segunda parte de la campaña 'Nadie daba un duro' ('Ahora, ponte en mis zapatos'), que ha contado con la realización de un cortometraje en colaboración con Benito Zambrano, María Galiana y personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Así, podemos conocer a Herminia, en situación de pobreza energética y cuidadora de una persona dependiente, su madre; a Lairo, un migrante venezolano sin permiso de trabajo; a David, un joven que a causa de la falta de recursos perderá a sus amigos, su novia y abandonará sus estudios por el estigma social; y a Sara, desahuciada y sin recursos para salir adelante.

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El objetivo, una vez analizados los resultados, es plantearse nuevos enfoques en la gestión de políticas sociales, para que las medidas que se tomen sean más eficientes a la hora de ayudar a las personas vulnerables.