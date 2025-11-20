Una paga de 100 euros por hijo para paliar la pobreza infantil: Canarias sería de las más beneficiadas Unicef propone unas prestaciones universales a la crianza (PUC), que recoge en un informe hecho público por el Día Mundial de la Infancia

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:19

Una prestación universal a la crianza, con un pago mínimo de 100 euros por hijo al mes, ayudaría a minimizar la pobreza infantil en Canarias 3,4 puntos porcentuales. Si la paga fuera de 200 euros, la reducción sería de 7,4 puntos. Todo ello teniendo en cuenta que el 40% de los niños y niñas del archipiélago están en riesgo de pobreza y exclusión social, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de la medida estrella de Unicef para combatir la pobreza infantil, recogida en su informe 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España', que salió a la luz este jueves, con motivo del Día Mundial de la Infancia. La coordinadora en Canarias de la agencia, Rosario Pérez, expone los efectos que tendrían estas prestaciones de 100 y 200 euros en las islas, donde las «las cifras de pobreza infantil son bastante preocupantes desde hace años».

Pese a que la situación ha mejorado con respecto al año pasado, Pérez destaca que el archipiélago «sigue estando en los últimos puestos». De hecho, es la cuarta autonomía por la cola en la materia, solo por detrás de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

A nivel estatal, la entidad estima que la pobreza infantil se reduciría un 11,2%, con una prestación progresiva de 100 euros por hijo. Esto significa que 270.000 niños, niñas y adolescentes se verían beneficiados. Su presidente, Gustavo Suárez Pertierra, lamentó en el acto de presentación del informe que España es el país de la Unión Europea con «la tasa más alta de pobreza infantil».

La medida, que responde al nombre de prestaciones universales a la crianza (PUC), «estaría canalizada a través de un sistema impositivo, una desgravación reembolsable en el IRPF», explica Pérez, que se aplicaría «con carácter progresivo y en función de la renta», de tal forma que los hogares con rentas más altas «podrían excluirse».

La coordinadora es consciente de que la propuesta «requiere de un consenso político y de un esfuerzo presupuestario ingente», pero matiza que «no hacer esa inversión puede suponer un gasto social peor».

Pobreza monetaria

La coordinadora de Unicef en Canarias también destaca que «más de un tercio de la infancia canaria vive en hogares con ingresos insuficientes, hablando de pobreza monetaria relativa». En este caso, las islas se sitúan en el tercer puesto más bajo del país, después de Murcia y Andalucía. Este medidor no se ciñe, solo, a la «falta de ingresos», sino que también contempla el acceso a la vivienda o la calidad de la alimentación.

El estudio de Unicef pone el foco en ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que «han venido a reducir las cifras de pobreza en la población adulta, pero no han tenido tanto efecto en la infantil y adolescente».

Tanto es así que la pobreza monetaria se ha disparado 1,8 puntos en menores de 18 años, en el último lustro, pasando del 27,4% al 29,2%. En la población adulta ha disminuido en 1,7 puntos hasta el 18,1%.

La burocracia lastra el acceso al Ingreso Mínimo Vital La coordinadora de Unicef en Canarias, Rosario Pérez, resalta que el 80% de las familias isleñas «no acceden a ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV)». No lo hacen, pese a cumplir los requisitos, porque el «sistema de gestión administrativa es demasiado complejo y engorroso». El muro burocrático hace que muchas familias desistan y no vean la salida a su situación de vulnerabilidad. Un lastre que, asegura Pérez, conocen las administraciones públicas responsables. La coordinadora también repara en que se aprobó una comisión de estudio, que espera que arranque a principios de 2026 en el Parlamento canario, para abordar con profundidad la pobreza infantil y su alcance real, y así buscar soluciones de forma conjunta.