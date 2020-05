Pactos ‘antisexo’, menos relaciones... ¿Qué ha pasado en el confinamiento?

Los más optimistas pensaban que del confinamiento, dentro de lo malo, íbamos a sacar muchas cosas buenas. Como nos iba a obligar a frenar el frenesí vital en seco, íbamos a poder dedicar más tiempo a conocernos, a hacer pan con masa madre, a leer esos libros que acumulaban polvo en las mesillas, a restituir a nuestros hijos parte del tiempo que nuestros horarios laborales llevan tiempo engullendo y, por qué no, a dar un impulso a nuestra vida sexual, porque... ¿Acaso no era el cansancio por el trabajo y la falta de tiempo lo que nos impedía ser las máquinas sexuales que nos creíamos?

Pues parece que no. Según un estudio sobre la salud física y mental de la población durante la cuarentena, realizado por Doctoralia –un buscador de médicos y centros de salud en internet a nivel internacional, con presencia en 21 países–, cuatro de cada diez personas con pareja manifiestan que el confinamiento ha tenido un impacto en su relación. Y no precisamente a mejor. De los que han percibido variaciones, «el 62% admite que ha tenido menos sexo, frente a un 24% que ha incrementado su actividad sexual».

¿Qué ha pasado? ¿No buscamos los humanos sexo como consuelo, como disfrute y como reivindicación de la vida frente a la muerte? Para la psiquiatra Susana Avello, «el miedo a contagiar o ser contagiado» es uno de los principales responsables de la caída de las relaciones durante la pandemia. «Nos ha hecho mucho más cautos, porque al tener el coronavirus un periodo de incubación de 14 días sin síntomas... la gente no se confía». Esta sería la razón sanitaria, pero no la única ni la más importante para el descenso de las relaciones sexuales entre personas que viven bajo el mismo techo. Otro de los pilares del ‘antisexo’ de la cuarentena ha sido «que la cabeza de la gente estaba en otras cosas». «Hemos estado preocupados, tensos, en medio de la incertidumbre por temas como el trabajo, lidiando con hijos, a veces adolescentes...», enumera. Y, claro, este rosario de quebraderos de cabeza no es el camino más directo hacia la pasión.

De hecho, uno de los epígrafes más curiosos del estudio revela que un 14% de las parejas que han visto alterada su vida sexual han realizado un ‘pacto’ para evitar las relaciones. Esta tregua carnal consensuada se debe, sobre todo, a que algún miembro de la pareja –o ambos– tiene un trabajo de riesgo. «Si eres cajera del súper, repartidor, sanitario... y te ves muy expuesto, al llegar a tu hogar puede ser que evites acercarte mucho a tus seres queridos», argumenta Avello.