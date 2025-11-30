Pacto de familias para que sus hijos no tengan 'smartphone' hasta los 16 años: en Canarias ya hay 399 alianzas Madres y padres se unen en una iniciativa estatal por una adoescencia libre de móviles con internet

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:15

Las familias quieren cambiar las reglas. Madres y padres a lo largo y ancho de España se han unido con un fin común: retrasar la entrega de los teléfonos móviles con acceso a internet a sus hijos e hijas hasta los 16 años, en función de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP). La iniciativa, denominada Pacto de familias para una adolescencia libre de móviles, cosecha ya 17.961 alianzas, 399 solo en Canarias.

«Hay que romper esa norma social, no puede estar socialmente aceptado que un niño con 12 años tenga este dispositivo, que pone internet en la palma de su mano, exponiéndole a ciberacoso, a conductas adictivas y a un montón de peligros», resume Belén Villalva, portavoz de la plataforma.

La idea surgió de forma inesperada, cuando un grupo de madres charlaba, hace ya dos años, en un parque de Poblenou, en Barcelona. En ese momento, relata Villalva, las mujeres expresaron que no se sentían cómodas entregándoles un 'smartphone' a sus hijos e hijas, que iban a empezar a cursar la Educación Secundaria.

Como alternativa, se les ocurrió retrasar ese momento y hacerlo de forma conjunta para que los adolescentes no se sintieran señalados o marginados: «Así ninguno podría decir: 'Mamá, soy el único que no tiene teléfono», puntualiza la portavoz.

La propuesta ha pegado el estirón desde entonces hasta ahora y actualmente cuenta con una estructura de difusión más sólida.

Tanto es así que la plataforma ha impulsado una página web que, además de informar sobre la iniciativa e invitar a participar, monitoriza el número de pactos alcanzados en cada provincia del territorio nacional. En la de Las Palmas, por ejemplo, se han llegado a los 279, donde destaca el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con 209. El siguiente con más alianzas es Telde, solo con 20.

Por su parte, en la de Santa Cruz de Tenerife se han suscrito 111 pactos, con San Cristóbal de La Laguna a la cabeza (31), más del doble de los que cosecha la capital tinerfeña (15).

Madrid se desmarca a nivel nacional con 4.158 alianzas, seguida de Barcelona, con 3.301. Ala cola se sitúan Ceuta y Melilla, con tan solo cinco y una, respectivamente.

Villalva enfatiza que esta iniciativa parte de las familias, pero los centros educativos ayudan a su difusión. En este sentido, la web también contabiliza y detalla los colegios que se han sumado al pacto. El CEIPGíner de los Ríos, en la capital grancanaria, figura en el puesto número 20 del ranking nacional, al haber impulsado 78 alianzas.

Predicar con el ejemplo

Las familias que suscriben este pacto se comprometen a predicar con el ejemplo hasta que sus hijos e hijas soplen 16 velas. «Les formamos, nos formamos, les vamos acompañando en la introducción del dispositivo», aclara Villalva.

17.961 El dato Es el número de familias aliadas que ha conseguido esta iniciativa en el conjunto nacional. La idea es tomar la decisión en comunidad para que los niños y niñas no se sientan ni señalados ni marginados

La portavoz enumera algunas medidas que ayudan a establecer buenas rutinas de higiene digital: «No usar nunca el smartphone ni en el baño ni en el dormitorio, esto es para mamás, papás e hijos. Tampoco dos horas antes de ir a la cama o nada más empezar el día, ni en actividades sociales o familiares, pues cuando alguien está hablando conmigo no me dedico a mirar una pantalla, le presto atención».

Propone, a su vez, recuperar el reloj de mesa para usarlo como despertador o los teléfonos fijos para que los más jóvenes se mantengan en contacto con sus amistades y evitar el aislamiento.

También sugiere que los niños y niñas usen el móvil de sus padres o madres de forma puntual y controlada, o hablar abiertamente con ellos sobre los motivos por los que retrasan la entrega de 'smartphones'.

La portavoz rechaza las voces que «cargan» a las familias con la responsabilidad de enseñar un buen uso del móvil, ya que ellas también son víctimas de un dispositivo «diseñado por neurocientíficos» para mantener «enganchados a todos». «Es como si dijeran de hacer un buen uso de las drogas, no se puede, y menos a esas edades, cuando el cerebro está en desarrollo», repara.

Lo que sí está en manos de las familias, subraya, es retrasar la entrega de estos dispositivos a una edad en la que los niños son más conscientes de lo que tienen entre las manos y en la que cuentan con toda esa pedagogía previa.

Pediatras, contra redes sociales

El uso de los teléfonos móviles con acceso a internet a edades cada vez más tempranas no solo preocupa a las familias. Los propios profesionales han puesto el foco en esta cuestión. Tanto es así que la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) guardó un minuto de silencio este jueves por las redes sociales, en el arranque del 27º Congreso de Pediatría Social, celebrado hasta este sábado en el el Hospital Universitario La Paz de Madrid. En la pantalla de la sala de reunión se pudo observar, durante ese tiempo, el mensaje: 'Redes sociales; no, hasta los 16'.

Minuto de silencio guardado por la Sociedad Española de Pediatría Social.

El evento reunió a unos 200 especialistas que, con esta acción, buscaron presionar a los grupos políticos para la aprobación de un proyecto de ley de protección a la infancia en el ámbito digital, que incluya la restricción del acceso a las redes sociales de los 14 a los 16 años. Justificaron su postura en las evidencias científicas que reflejan los efectos nocivos en la salud física y mental de los niños y niñas por el uso precoz de este tipo de herramientas.

El Parlamento Europeo elevó recientemente una petición similar a la Unión Europea, así como otras medidas que ayuden a proteger a los menores de la adicción a internet, a preservar su capacidad de concentración o a desarrollar una relación saludable con los contenidos digitales.

La portavoz del Pacto de familias por una adolescencia libre de móviles, Belén Villalva, repara precisamente en el enganche que generan estos dispositivos, que impide a los jóvenes desarrollarse tal y como sus cuerpos y mentes requieren, al aire libre.

También menciona los peligros que entraña, como son los contenidos pornográficos, poderosamente violentos, que llegan de forma accidental a niños de solo 8 años.