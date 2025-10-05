Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así vivimos el Real Madrid-Gran Canaria en directo: El conjunto blanco desactiva el nuevo proyecto de Lakovic en su estreno liguero
Oso EFE

Un oso ataca y hiere a un turista español en Japón

El afectado, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica

EP

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

Comenta

Un turista español ha resultado herido este domingo al sufrir el ataque de un oso en el sur de Japón, según han informado las autoridades niponas.

El suceso ha ocurrido en torno a las 08.30 de la mañana, hora local, cuando el turista, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu, según informa el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.

El turista, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica.

De acuerdo con las autoridades locales, es la primera vez que un oso ataca a una persona desde 2014.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Tres heridos por un accidente de moto
  6. 6 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8 El reto de la docencia compartida en Canarias: «Es la mejor manera de llegar al alumnado»
  9. 9 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un oso ataca y hiere a un turista español en Japón

Un oso ataca y hiere a un turista español en Japón