Olvidan durante seis horas a un niño de cinco años en un autobús escolar

Un alumno de cinco años del Colegio Diocesano Santa Clara, de Ocaña (Toledo), ha vivido una de las peores experiencias de su vida después de que nadie se percatara de que se había quedado dormido en el autobús escolar que lo llevaba al centro. El conductor aparcó el vehículo en un descampado de esta localidad -con el niño dentro- y se marchó. Seis horas después regresó para recoger el autobús y encontró al pequeño muy asustado, con hambre y sed y golpeando los cristales mientras llamaba a su madre.

Su familia ha interpuesto una denuncia contra la empresa encargada de este servicio, RubioCar, que ha pedido disculpas a los padres. «Estoy indignada porque la empresa no me ha dado una explicación y tuve que ir yo a hablar con la monitora que se encarga de la ruta», ha explicado Vannesa, la madre, en declaraciones a la radio autonómica de Castilla-La Mancha. «Las respuestas que me dan no son válidas porque las cosas no se han hecho bien y en ningún momento avisaron al colegio», indica la madre, que se pregunta si no existe un protocolo para contar a los niños o revisar el autobús al finalizar cada ruta. «Espero que no vuelva a pasar nunca más y que no tengamos que lamentar algo peor y siento mucha angustia cada vez que pienso lo que tuvo que sufrir mi hijo», añade la progenitora del niño quien afirma que no es la primera vez que un caso similar ha ocurrido en el colegio

Error de la monitora

El centro, por su parte, ha emitido un comunicado en el que sostiene que todo se debió a un descuido de la monitora de la ruta escolar. El pequeño ha retornado a las clases con normalidad y, según el colegio, «ha sido atendido por la orientadora y la psicóloga del centro para comprobar su evolución». El colegio califica lo sucedido de «desafortunado incidente» y asegura haber mantenido reuniones con su familia para «acordar las medidas a adoptar para continuar con el seguimiento y acompañamiento del alumno y fortalecer su sensación de cuidado, seguridad y bienestar en el colegio».