Ojo con las lentillas

Evitar las infecciones oculares por el uso de lentillas

Para evitar las infecciones oculares por el uso de lentes de contacto, el doctor David Antolín García aconseja: lavarse bien las manos antes de ponérselas o quitárselas; usarlas el tiempo indicado (diarias, mensuales, etc.); limpiar el estuche con solución salina y dejarlo secar al aire; no ir a la playa o a la piscina con ellas puestas; no compartirlas con otros usuarios y, si se irritan los ojos acudir al oftalmólogo.

Asimismo, el doctor ha señalado una serie de alternativas a las lentillas durante el verano, como realizarse una cirugía reflectiva, "el verano es una época igual de adecuada que cualquier otra para este tipo de cirugía"; u, otra opción, es la técnica de implante de lentes intraoculares, "son operaciones de corta duración, totalmente indoloras, se llevan a cabo en régimen ambulatorio, la recuperación de la visión es prácticamente inmediata y los pacientes reemprenden su vida normal en horas", ha concluido el doctor.