Nuevos incendios obligan a mantener la alerta en toda España

Los incendios forestales que afectan desde hace varias semanas a todo el territorio español no dan respiro. Mientras los fuegos Galicia, Castilla y León o Tenerife parecen que fueron estabilizados ayer y, en el mejor de los casos, controlados, varias provincias españolas han visto como las llamas han hecho acto de presencia en las últimas horas quemando muchas hectáreas y el desalojo de miles de vecinos.

Una de las comunidades más castigada por los nuevos fuegos ha sido Castilla-La Mancha, donde se han registrado seis incendios forestales, cuatro en Ciudad Real, uno en Toledo y uno en Guadalajara. Hasta última hora de este lunes se habían quemado cerca de 6.000 hectáreas. El declarado en Malagón (Ciudad Real) había calcinado unas 2.500 hectáreas, mientras que el de Humanes (Guadalajara), otras 2.500.

En este último, los servicios de emergencias tuvieron que desalojar a unas mil personas, en su mayoría de Espinosa de Henares, que fueron realojadas en el polideportivo de Jadraque, y también a los vecinos de Copernal, que se trasladaron a Hita. Durante las labores de extinción de este incendio, un helicóptero que actuaba como bombardero ha sufrido un incidente, aunque afortunadamente el piloto se encuentra bien a pesar de que la aeronave terminó ardiendo tras el impacto.

En el de Ruidera, en el entorno del parque natural de las Lagunas de Ruidera, se detectó un incendio que habría afectado a unas 300 hectáreas. También se detectaron incendios en Fuente El Fresno, Almadén (también en Ciudad Real) y en Castillo de Bayuela (Toledo).

El fuego afecta al paraje 'El Corchito' de Bonares, en Huelva. / Efe

Almonte (Huelva)

Este lunes también se declaró un incendio forestal en el paraje 'El Corchito', en Bonares (Huelva) alcanzó los términos municipales de Rociana del Condado y Almonte, donde se llevó a cabo un desalojo preventivo de más de 220 viviendas de El Porretal, La Cañada, La Tirimbola y el paraje de Los Reyes. En Rociana, una decena de personas fueron realojadas en el polideportivo municipal.

Infoca ha detallado esta madrugada que los medios desplegados constan de 85 bomberos forestales, cuatro vehículos autobomba, tres agentes de Medio Ambiente, una Unidad Médica de Incendios Forestales, una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendio Forestales, un técnico de supervisión, dos encargados, cuatro técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción y el director del Centro Operativo Provincial.

Carcastillo (Navarra)

A primera hora de la tarde de este lunes se declaró un incendio en Carcastillo (Navarra), en el que trabajan bomberos de diferentes parques de Navarra, siete aviones y cuatro helicópteros de la Comunidad Foral. El fuego se desarrolló con rapidez con distintos focos junto a la NA-178 Carcastillo-Figarol, en el límite de campos de cultivo ya cosechados y un extenso pinar hacia el que avanzó por el fuerte viento. Desde Navarra se solicitó el apoyo de la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Tenerife y Castilla y León

La nota positiva llega de varios grandes incendios que llevaban varios días sin control en Castilla y León y Tenerife y que parecen en fase de estabilización, si bien continúan las labores de enfriamiento para contener el perímetro y evitar que se puedan reactivar, y en el caso del fuego canario, que no dañe el Parque Nacional del Teide.

Varios bomberos trabajan en una vivienda de Santo Domingo de Silos. / Afp

En las localidades burgalesas de Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos el fuego ha arrasado más de 3.500 hectáreas, aunque ya se encuentra sin llama y ayer los vecinos pudieron regresar a sus casa en varias poblaciones. Entre ellos, cuatro de los monjes desalojados del monasterio de Santo Domingo de Silos, que decidieron regresar asegurando que «de allí no se mueven».

Las llamas también han sido sofocadas en Vegalatrave (Zamora), muy cerca del incendio registrado la pasada semana en Losacio, lo que ha permitido también el retorno de vecinos en seis municipios de la comarca Tierra de Alba.

Galicia

Todos los incendios forestales de Galicia han calcinado más de 30.000 hectáreas en los últimos diez días han sido controlados o estabilizados, según confirmó la Consellería do Medio Rural. En Lugo se han estabilizado los fuegos en O Courel, Folgoso do Courel, parroquia de Vilamor, y A Pobra do Brollón, parroquia de Saa, Folgoso, en la parroquia de Secedo, en Quiroga, parroquia de Nocedo, y en la parroquia de Outeiro.

En la provincia de Ourense, ha quedado controlado el incendio de la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, que ha afectado al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, con 10.500 hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones de la Xunta. Además, también ha quedado estabilizado el incendio forestal del municipio ourensano de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro y que ha calcinado 6.500 hectáreas. En Oímbra permanece controlado el fuego de Rabal, que entró desde Portugal, con 2.100 hectáreas quemadas.