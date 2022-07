Un nuevo incendio «intencionado» en Jerte se suma a los más de treinta que asolan el país

España sigue ardiendo. El último de los más de treinta incendios que han estado asolando el país durante el fin de semana es también uno de los que más preocupa porque se está cebando con la reserva natural de la Garganta de los Infiernos (Valle del Jerte, Cáceres). El fuego se inició hacia las once de la noche del sábado y en dos focos distintos, que en la mañana de este domingo se unían en uno, por eso se cree que ha sido provocado.

«Un incendio a las once de la noche con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Hurdes y Casas de Miravete... Está claro que fue provocado», afirmaba este domingo el director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura. La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajó junto a cuatro camiones y cuatro retenes del Infoex en esa zona de difícil acceso para tratar de extinguir un fuego que ha movilizado a 170 efectivos.

Las llamas se encuentran en la parte alta de la sierra que separa el Valle del Jerte de la comarca de La Vera, y entre los términos municipales de Jerte y Tornavacas. «Esta bastante arriba y lejos de las poblaciones», comenta Iglesias, por lo que no se prevén desalojos. Sí se han restringido los accesos a la reserva natural y, por supuesto, a Los Pilones, una de las zonas de baño más espectaculares de la comarca. En cambio, se podía circular con normalidad por la carretera Nacional-110, que une Plasencia con la provincia de Ávila.

Por otra parte, la noche en los fuegos de Las Hurdes y Casas de Miravete, donde se han calcinado ya más de 6.000 hectáreas, transcurrió sin grandes complicaciones, donde los trabajos se han centrado en el control ante posibles reactivaciones, al igual que durante la jornada de este domingo. Mientras tanto, se mantienen las evacuaciones preventivas de los siete núcleos poblacionales de Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba y Las Mestas, en Las Hurdes. También, las localidades de Casas de Miravete, Romangordo e Higuera de Albalat.

Mejores perspectivas

La situación también es complicada en la provincia Málaga, donde se han superado las 2.000 hectáreas carbonizadas, aunque ayer por la mañana se abría un espacio para la esperanza pues los expertos del Infoca no descartaban que a lo largo de la jornada pudiera darse por estabilizado el incendio de Alhaurín El Grande. Tras una noche dura para los bomberos forestales, este domingo ya no quedaba llama activa en el sector norte y la zona oeste del incendio, que progresaba favorablemente, a pesar de las pequeñas reactivaciones que se produjeron de madrugada.

Los esfuerzos se concentraron durante la jornada en la zona de la sierra más próxima a la urbanización Pinos de Alhaurín y Las Cuerdas, donde el fuego continuaba prendiendo con más fuerza.

Los trabajos realizados durante la noche, en la que hubieron «algunos sobresaltos», permitieron un avance importante a través de distintas maniobras y estrategias, como la realización de fuegos técnicos que ayudó a sellar varias zonas del incendio.

De ahí que esta mañana se hayan autorizado nuevos realojos y que la cifra de personas desalojadas, que llegaron a superar las 3.000, haya descendido hasta los 700 con un total de 650 viviendas evacuadas.

En Galicia, el fuego ha arrasado ya 4.700 hectáreas. La situación más preocupante sigue dándose en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso do Courel los tres incendios que siguen activos rondan ya las 2.000 hectáreas calcinadas.

Pero no es el único incendio que preocupa en Galicia. El incendio de Carballeda de Valdeorras, en Ourense, y que se ha reactivado en la tarde de este domingo «con motivo del viento», se ha extendido ya al vecino ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, donde ha obligado a desalojar a personas de la zona de la parroquia de Alixo, según ha confirmado el alcalde de la localidad ourensana, Alfredo García.

La Consellería do Medio Rural ha actualizado la superficie afectada por este incendio, que ya alcanza las 1.600 hectáreas afectadas --500 más que en el último parte de la Consellería--.