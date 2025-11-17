'El Mismo', nuevo corto contra la violencia hacia las mujeres Cosmo presenta su nuevo cortometraje con un formato inédito en su trayectoria: animación stop-motion, técnica más exigente y artesanal de la animación cinematográfica

COSMO estrena 'El mismo' el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La película se podrá ver en televisión a las 22:00 horas, y estará disponible bajo demanda en COSMO ON y en la web y las redes sociales del canal.

Diez años después de terminar el instituto, Mar y Álex vuelven a cruzarse. Lo que parece un reencuentro casual pronto se convierte en un ajuste de cuentas: Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya como si fuera un simple juego. Para él fue una broma de juventud; para ella, una agresión que marcó su vida y cuyas cicatrices todavía lleva consigo.

Más del 73% de las mujeres que utilizan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, lo que incluye acoso en redes sociales y difusión no consentida de imágenes íntimas, según datos del Ministerio de Igualdad. Estas agresiones causan un daño profundo, vulnerando la libertad, la seguridad y el bienestar de las víctimas.

Según estudios recientes, un 40% de las mujeres que se quitan la vida han sido víctimas de violencia de género. A esta realidad se la llama suicidio machista. Datos del Observatorio de Salud de la Mujer aseguran que el 80% de las víctimas de violencia de género había pensado en el suicidio como única opción para salir de su situación y, de estas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos.

COSMO y Algarabía Animación producen El mismo, una película dirigida por Virginia Curiá con la producción ejecutiva de Tomás Conde, y la supervisión y producción delegada por parte de COSMO. Inés Pintor y Pablo Santidrián (El tiempo que te doy) vuelven a colaborar con COSMO como guionistas de esta película tras escribir y dirigir los cortos A quien dices amar y Lo de aquella noche.

Virginia Curiá y Tomás Conde son los directores de Algarabía Animación, un estudio de animación gallego con más de 30 años de trayectoria. Especializados en animación stop-motion, una técnica que aporta una fuerza visual única, su filmografía incluye 14 cortometrajes, series para televisión y redes, y la película Brujerías.

Además, El mismo se proyectará en centros educativos como parte del proyecto 365 días de respecto e igualdade, impulsado por la Xunta de Galicia. El objetivo de esta propuesta es abrir un espacio de debate entre los jóvenes para abordar temas tan relevantes como el intercambio de imágenes privadas y su difusión sin consentimiento, la autolesión o el sexting. Esta actividad irá acompañada de una unidad didáctica dirigida al profesorado que servirá de guía para analizar la obra y fomentar la conversación entre el alumnado.