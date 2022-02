«La nueva maternidad está pensada para asegurar la mejor experiencia de la madre y el recién nacido»

Con alrededor de 58.000 partos atendidos a lo largo de su historia, la unidad materno-infantil del Hospital Vithas Las Palmas es un referente de la salud, tanto obstétrica como pediátrica, en las islas Canarias. A pesar de que Canarias es la segunda Comunidad Autónoma donde la natalidad ha descendido más (10%) durante el año anterior, según la última estimación de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los profesionales de Vithas Las Palmas han ayudado a nacer a más de 1.200 bebés, casi el 20% de partos totales que se atendieron en la provincia de Las Palmas en 2021.

Desde finales del año pasado, el hospital cuenta con una nueva unidad materno-infantil. Tras la remodelación, en la que el grupo sanitario invirtió dos millones de euros, Vithas Las Palmas dispone de tres paritorios, equipados con tecnología de última generación, además de una sala de Trabajo de Parto y Recuperación, tres salas de puerperio inmediato y dos boxes de monitorización. Una renovación que destaca la apuesta del grupo Vithas en las Islas Canarias, ya que el centro hospitalario es el único de la sanidad privada que cuenta con una unidad materno-infantil con hospitalización y UCI neonatal en Canarias.

El Dr. Sebastián Hernández, jefe del servicio de ginecología y obstetricia de Vithas Las Palmas, con más de treinta años de trayectoria profesional, tanto en la sanidad pública como privada, explica las mejoras de la maternidad tras la remodelación, que ofrece una mejor calidad asistencial tanto a las madres como a los recién nacidos canarios.

-¿Qué convierte a Vithas Las Palmas en un referente de la salud obstétrica privada en Canarias?

La nueva maternidad cuenta con tecnología de última generación que permite que tanto la embarazada como el bebé estén seguros en todo el proceso antes, durante y después del parto. Los tres nuevos paritorios están equipados con tecnología obstétrica Intellispace perinatal de Philips, que facilita la monitorización fetal, al igual que el control de las constantes maternas. Esto quiere decir que, desde el control central de las matronas, podemos obtener información en tiempo real del estado materno (constantes, dinámica uterina) y también fetal; incrementando la seguridad en el proceso del parto. Además, esta instalación tecnológica dispone de un sistema de gestión de información obstétrica y ginecológica que cubre la continuidad asistencial y permite gestionar digitalmente la documentación del parto que se incluye en el historial médico.

-Entonces, las instalaciones están pensadas para reforzar la seguridad de la madre y el hijo.

Por su puesto. Desde que la gestante ingresa en la unidad materno-infantil y pasa directamente a uno de los dos boxes de monitorización, los especialistas evalúan el bienestar fetal cuando se aproxima el momento estimado de parto. Ya en el paritorio, la seguridad está siempre presente, gracias a los sistemas de monitorización. Por último, en las tres salas de puerperio inmediato donde se evalúa la evolución de la madre en las dos horas siguientes al parto, controlando el estado uterino, las pérdidas hemáticas y facilitando la lactancia precoz.

-¿En la nueva maternidad de Vithas Las Palmas se puede atender todo tipo de partos?

Los paritorios permiten asistir todo tipo de partos vaginales, tanto no intervenidos como instrumentales, y disponen de los recursos necesarios para solucionar distintas complicaciones obstétricas como las hemorragias postpartos, las retenciones de placenta, etc. Además, contamos con una nueva Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) destinada a asistir a la madre a lo largo de todo el proceso -dilatación, expulsivo, alumbramiento y recuperación-, así como al recién nacido sano. Este nuevo paritorio está pensando exclusivamente para partos no intervenidos.

-¿La nueva Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) presenta ventajas frente a un paritorio convencional?

La UTPR es un paritorio que cuenta con el mismo equipamiento tecnológico que el resto, lo que asegura que la madre y el feto estarán monitorizados y controlados antes, durante y después del parto para salvaguardar su integridad. Sin embargo, esta sala está pensada exclusivamente para atender partos no intervenidos, de ahí que se diseñara como un dormitorio doméstico, donde las madres se sientan cómodas y dispongan de zonas de movimiento y descanso, así como una bañera de dilatación-parto.