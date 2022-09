«Las noches se me hacen largas»

José Antonio Maldonado (Sevilla, 78 años), tras su paso por la Televisión Española como jefe de meteorología de la cadena y presentador del tiempo durante 22 años, ha virado su profesión fuera de las pantallas, pero no demasiado, siguiendo de cerca el clima esta vez a través de internet. Es actualmente director de Meteorología en Meteored, la web de predicciones, alertas y noticias sobre el tiempo. También es presidente de honor de la Asociación Meteorológica de España (AME) y colaborador habitual de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ha dedicado la mayor parte de su vida a este campo y aún no tiene una fecha de retiro clara porque, sobre todo, le gusta lo que hace. «Otras personas hacen actividades deportivas o artísticas como hobbie, el mío es saber del tiempo», dice orgulloso.

Lunes

06:30 horas. Tengo un horario muy flexible. Dependiendo del trabajo que tenga que hacer, me levanto a las 6:00 h o a las 8:00 h. No hay reglas fijas. Si tengo que hablar en la radio o una entrevista, preparo lo que voy a contar con antelación, aunque en realidad vaya a estar solo dos o tres minutos al aire. Miro los mapas y las noticias relacionadas. Tengo que ser organizado, si me llaman debo saber qué responder. Siempre intento que los datos sean recientes, así que al despertar reviso qué tiempo hará a lo largo de todo el día.

08:00 horas. Desayuno bien: galletas con mermelada, yogur y fruta. He cambiado el café por la manzanilla. Ya no me gusta como antes.

12:30 horas. No tengo una rutina. Mi trabajo generalmente es en casa, salvo cuando asisto a reuniones de la AEMET. Cada día, me dedico a atender a los medios de comunicación, con los que siempre he colaborado. Cuando salí del Cuerpo Facultativo de Meteorólogos, empecé a participar en programas de radio.

Martes

13:00 horas. En los 90 me llamaron de la televisión y me propusieron ser el presentador del tiempo. Me lancé a la «piscina» y hasta ahora no me arrepiento. Ya son 52 años desde que me vinculé a la meteorología y no me apetece dejarlo. Me gusta porque el tiempo es determinante en la vida. Repercute en todo. Sé que hay una fecha en la que tendré que retirarme, pero de momento quiero seguir. Tengo prácticamente lista la agenda de este año. Me distrae y me la paso bien.

15:30 horas. Cuando era niño mi afición era la aviación. Por diferentes cuestiones familiares no fui profesional. Hice un curso y hasta tuve la oportunidad de pilotar una avioneta. Terminé la carrera de Ciencias Físicas y me enteré de la existencia del Servicio Meteorológico Nacional (ahora AEMET) y como estaba vinculado al lo que era el Ministerio del Aire en ese entonces, me incliné hacia ese campo.

16:00 horas. Veo muy poco la televisión. Ya estoy cansado. Cuando la veo es para mantenerme informado con las noticias. Pero si llega la hora del segmento del tiempo, cambio de canal. No me gusta la información que dan. Además, me molesta que digan que los presentadores son meteorólogos y no es así. Prefiero buscar los datos por mi cuenta.

Miércoles

20:00 horas. Me gusta leer. El último libro que ha caído en mis manos ha sido uno que mis hijos me regalaron. Es 'Política para adultos' (Plaza & Janés). No soy muy seguidor de la política, pero sí procuro estar informado de la actualidad como todo ciudadano.

22:00 horas. Me cuesta trabajo dormir. Desde que mi mujer falleció, las noches se me hacen muy largas. Enciendo la radio y escucho cualquier programa que haya. Los deportes o música. En las madrugadas, la radio me acompaña. Cuando me despierto en medio de la noche, la vuelvo a encender hasta quedarme dormido.

Jueves

14:00 horas. No tengo la «virtud» de cocinar, ojalá. Aunque no soy de comer mucho, me alimento bien. No soy glotón. Acepto de todo, carnes o pescado, y el postre es fruta.

15:30 horas. En las tardes, sigo trabajando si tengo algo pendiente o quedo con amigos. Lo bueno de mi profesión es que no tengo que ir a una oficina todos los días. Si quiero lo hago desde casa o cuando salgo, me vale con tener un ordenador y la tablet.

18:45 horas. Todavía me siguen abordando en la calle para preguntarme qué tal estará el tiempo durante los próximos días. No es tan frecuente como antes, cuando estaba de lleno trabajando en la televisión y era un poco abrumador.

Sábad

17:00 horas. Hasta hace unos años, jugaba fútbol o corría, ahora ya no práctico ningún deporte. Me enoja no hacerlo. Soy aficionado al Sevilla FC. Si estoy en la ciudad voy a ver los partidos al campo, al Nervión. En casa, me gusta verlos solo, sentado en el sillón. Dependiendo de la hora, puede ser comiendo un bocadillo.

19:30 horas. Tenemos la buena costumbre con mis amigos del colegio de Sevilla reunirnos una o dos veces al año. Nos conocemos desde que teníamos 10 años y la mayoría ya no están en activo. Estoy jubilado, pero encontré la manera de seguir con mi carrera en internet, publicando artículos y apoyando a las instituciones.

Domingo

11:00 horas. Tengo cuatro hijos y siete nietos. Los fines de semana solemos reunirnos para hacer algo en Madrid o voy a casa de alguno para comer o merendar. Son muchos y siempre hay un cumpleaños o algo que celebrar con el resto de la familia. Soy muy cariñoso con mis nietos, me encantan. Algunas veces les explico sobre el tiempo, pero aún son pequeños, el mayor tiene 13 años.

21:00 horas. Hay muchas cosas que he dejado de hacer. Recuerdo que los domingos iba a una casa de campo que teníamos con mi mujer en un pueblo. Ahora me la paso en casa o doy un paseo acompañado o solo.

