Momento de la Gala Pequeño Valiente, celebrada en el Gran Canaria Arena.
Una noche que hizo llorar a todo el Gran Canaria Arena: así fue la gala más emotiva de Pequeño Valiente

Más de 3.000 personas acudieron al Gran Canaria Arena para apoyar a la fundación canaria dedicada a ayudar a los niños con cáncer y sus familias

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:11

El Gran Canaria Arena volvió a vibrar en la noche de este sábado con la octava Gala Pequeño Valiente, una cita ya imprescindible en el calendario solidario de las islas. Más de 3.000 personas se unieron para apoyar la labor de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que trabaja cada día por mejorar la vida de los niños y niñas con cáncer y sus familias.

El público vivió una velada cargada de emoción, con actuaciones que arrancaron sonrisas, lágrimas y largos aplausos.

Antonio José, Merche, Café Quijano, J Kbello y María Parrado pusieron la banda sonora a una noche que fue mucho más que música. También brillaron Mel Ömana, Sonia y Selena, Verónica Romero, Candela Gómez, la soprano Arantza Navarro, Bry M, el Grupo Infantil Jaleox y Drea, además del ballet Olé Flamenco by Fran Chafino, el humor de Maestro Florido y la energía del DJ Alberto Monterrey.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando un grupo de niños y jóvenes usuarios de la fundación compartió en vídeo sus historias de superación. Sus testimonios, llenos de valentía y esperanza, emocionaron a un auditorio que respondió con una ovación cerrada.

La gala, dirigida y presentada por Roberto Herrera junto a Nayra Santana, Sara Fez y Néstor Santana, se retransmitió en directo por La 2 de TVE en Canarias, permitiendo que miles de espectadores se sumaran desde sus casas.

Entre las sorpresas de la noche, una cámara se coló en los camerinos para mostrar el lado más humano de los artistas, que además participaron en el set de llamadas solidarias atendiendo a quienes quisieron colaborar con donaciones en directo.

Durante la gala se entregaron los Premios Pequeño Valiente 2025, que reconocen el apoyo de empresas y entidades a la labor de la fundación. Este año fueron galardonados la Fundación Newport, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, los restaurantes El Centro Guayadeque y El Llagar de Keira, la productora Escobedoheart y el proyecto Musicoterapia Hospitalaria de la Fundación Mapfre Canarias.

Toda la recaudación -que la organización espera que supere los 120.000 euros- se destinará íntegramente a los proyectos de la fundación, entre ellos el Complejo Andamana Pequeño Valiente, un centro destinado a ofrecer atención integral a familias de menores con cáncer y otras enfermedades raras.

canarias7 Una noche que hizo llorar a todo el Gran Canaria Arena: así fue la gala más emotiva de Pequeño Valiente