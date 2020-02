No caigas en este timo en Whatsapp

A todos les llega muchos mensajes al Whatsapp todas las semanas sobre bulos y timos con diferentes intenciones. Lo que la gente aún no conoce tanto son los llamados phishing, o suplantación de identidad, un fraude a la que los usuarios todavía no están acostumbrados y del que no tienen demasiada información.

La estafa comienza con un misterioso mensaje que llega sin previo aviso al móvil y que puede poner algo parecido a lo siguiente: «Hola. Lo siento, te envié un código de seis dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes pasar? Es urgente». ¡No contestes nunca, es muy peligroso!

Este mensaje llega desde un número conocido de la víctima en potencia al que el timador ya ha suplantado, con la pretensión de instalar el virus en el móvil del nuevo objetivo.

El precursor de este delito opera desde una aplicación instalada en un dispositivo de su propiedad, para luego introducir el número de la posible víctima, a la que le llegará el código de verificación por SMS, el cual le es necesario al suplantador para acabar de instalar el malware en el teléfono ajeno.

La Guardia Civil está avisando de que han recibido numerosas denuncias de gente que ya ha caído, y de que se está expandiendo por todo el territorio nacional a gran velocidad.