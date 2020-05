Niños no, gracias

El origen de la palabra infancia dice mucho de la consideración que aún se le da: infans -tis significa en latín ‘el incapaz de hablar’, ‘el que no tiene voz’. Siglos ha, pero la etimología pesa como una losa. La sociedad no se ha sacudido del todo el complejo de tratar a los niños como meros objetos de protección y no como sujetos de pleno derecho con necesidades, voz y atributos de ciudadanía al igual que un adulto. Esto último es lo que tienen reconocido legalmente desde 1989, pero parece que 30 años no han sido suficientes para madurar. Algo que ha quedado en evidencia, a juicio de muchos, con esta crisis.

Las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 han desatado algunas polémicas y entre ellas se encuentra la relativa a si ha habido falta de empatía, algo que amplios colectivos han reprochado a la hora de priorizar la necesidades de los niños. Señalados como ‘vectores de contagio’, desaparecieron de las escuelas, de los espacios públicos y de la agenda política en un suspiro. Pasaron semanas hasta que el debate público se abriese a cuestionar si se estaba haciendo todo lo posible por este colectivo vulnerable. «Sus necesidades son tan importantes como las de otros grupos de edad y, si bien hemos de andar con la mayor de las cautelas, debemos esforzarnos por evitar problemas emocionales a medio y largo plazo en un sector de la población tan importante como olvidado», señalaba el psicólogo Alberto Soler hace unos días en sus redes sociales, al hilo de las decisiones tomadas sobre los niños en la crisis. Lo peor es que esas cautelas, junto al miedo al contagio, ha llevado a muchos a manifestar abiertamente su rechazo hacia los más pequeños en la plaza pública, la real y la virtual. ¿A qué se deben estos síntomas de aversión a los pequeños? ¿Existe en España ‘niñofobia’?