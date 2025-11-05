Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor El docente, actualmente en prisión, está investigado por tocamientos a otro menor de edad del mismo centro educativo, aunque los hechos habrían sucedido durante unas clases particulares a domicilio

La menor se lo contó a su madre y ella a la policía. Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), que tienen experiencia en este tipo de casos, le preguntaron a la progenitora si la niña acostumbraba a escribir en su diario. Ella les dijo que sí y volvió a comisaría con el pequeño cuaderno, de motivos infantiles.

En una de las páginas, los policías encontraron cómo describía unos abusos cometidos supuestamente por un docente, al que identificaba por su nombre de pila. Decía estar triste porque su «profe» le tocaba y le daba besos. Ante semejante hallazgo, detuvieron al sospechoso y lo pusieron a disposición del juez.

Según ha podido saber SUR, el docente daba clase en un centro educativo de Fuengirola, donde conoció a la menor, de corta edad, y a la madre de ésta. Al parecer, el hombre se ofreció a dar clases particulares de forma gratuita a la niña, que empezaron siendo en el domicilio de ella y, posteriormente, en el de él.

Tras esa denuncia inicial, los agentes de la UFAM confeccionaron un amplio atestado en el que se recogieron todos los indicios recabados durante la investigación. Entre sus averiguaciones, descubrieron la posible existencia de un segundo caso, en concreto un menor que asiste al mismo centro educativo y que presuntamente habría sido víctima de abusos sexuales por parte del mismo individuo.

El profesó pasó en abril a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola investigado por un delito continuado de agresión sexual a menores de edad, según las fuentes consultadas. Tras escuchar a las partes, la jueza lo dejó en libertad, aunque con una orden de alejamiento respecto a los pequeños.

Sin embargo, su situación cambió radicalmente el pasado mes de junio, cuando los dos niños, ambos menores de 10 años, fueron explorados por un equipo de especialistas en la sala Gesell de la Ciudad de la Justicia de Málaga, un espacio preparado para realizar este tipo de entrevistas de la manera más acorde a la edad de la víctima.

Los testimonios de los menores, que tienen el carácter de prueba preconstituida y que, por tanto, no tendrán que repetir en un hipotético juicio, llevaron a la Fiscalía y a la acusación particular, ejercida por el abogado Francisco Javier Camacho Rosales, a solicitar el inmediato ingreso en prisión del investigado, medida que fue acordada el pasado mes de junio por la jueza que instruye la causa.

La defensa, que pidió su puesta en libertad, recurrió el encarcelamiento ante la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, que rechazó su apelación, confirmó el auto de prisión y declaró su firmeza. En su resolución, los jueces subrayaron la gravedad de los delitos investigados, que podrían llevar a solicitar penas de hasta 30 años de prisión.

El sospechoso, que ha negado los hechos, continúa entre rejas a la espera de que avance la investigación. Esta misma semana se están produciendo declaraciones en sede judicial para esclarecer los hechos, que se seguirán por el trámite del sumario.

