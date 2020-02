Ni hospital ni residencia: la soledad de las familias ante la demencia senil

Laura León y su madre, M.L.A., una mujer de 70 años, se encuentran impotentes ante la situación sobrevenida por la enfermedad de su padre y marido. El anciano, de 78 años, enfermo de Párkinson y del corazón, padece desde hace un año demencia senil, algo con lo que hasta hace seis meses lidiaban dedicando tiempo, paciencia y dinero para contratar ayuda externa. Pero en las últimas semanas el deterioro cognitivo se ha agravado y atenderlo es cada vez más complicado. El anciano se ha vuelto «agresivo», tanto contra sí mismo como contra los demás, «está malhumorado, enfadado. Se muerde así mismo», relata Laura León.

El empeoramiento hizo que la familia buscase ingresar al anciano en una residencia. «En las públicas no hay sitio» y su padre, explica Laura León, no tiene posibilidades de entrar por su renta, lo cual, señala, «es comprensible». El problema añadido es que tampoco encuentra plaza en una centro privado. «Estamos en lista de espera», dice León, «y no sabemos cuándo podrá ser».

Las noches son lo peor. Recientemente le han explicado a Laura León que su padre sufre los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy, una de las demencias más extendidas tras las del tipo Alzhéimer con un pronóstico similar pero con los síntomas de parkinsonismo que ya padecía en anciano. Este síndrome provoca alucinaciones y delirios que, dice Laura León, se intensifican por las noches.

«Tenemos ayuda de los vecinos, y lo intentan, pero están hartos. Mi padre se pasa las noches gritando», relata. Es más, en una de las llamadas a emergencias durante una crisis de su padre enviaron a una unidad policial porque escucharon las voces. «Pensaron que era un tema de violencia de género», cuenta.

Su padre está ahora ingresado en un hospital de la capital grancanaria. «En los últimos días no comía ni bebía» y ni ella ni su madre eran capaces de que lo hiciera. «Unas veces nos dicen que llamamos demasiado temprano, que esperemos unos días, otras que por qué llamamos tan tarde, que está deshidratado. Nosotras no somos médicas». Tanto ella como su madre creen que su padre debería permanecer en el hospital en lo que encuentran una residencia privada. «Pero como las analíticas salgan bien lo mandan a casa», lamenta.