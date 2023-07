«Al negacionismo climático no se le puede dar ni un centímetro de recorrido»

El investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul, Aridane González habla del peligro que supone para la sociedad el negacionismo y «el retardismo» y defiende la acción política asesorada por la ciencia pues la investigación no solo «genera conocimiento» sino que «mejora la economía y la gobernanza».

–Cambia el Gobierno ¿Seguirá existiendo el comité que preside?

–No lo sé porque aún no hay Gobierno. Este comité de expertos lo creó un Gobierno de Coalición Canaria, el propio Fernando Clavijo, asociado a Presidencia. Con el Gobierno saliente hicimos muchas cosas interesante, entre ellas con la Consejería de Transición Ecológica y con la Dirección General de Desarrollo Sostenible. Ahora cuando venga el Gobierno tendremos que hablar ya que ha cambiado un poco el escenario porque hay una ley de cambio climático que establece una agencia de cambio climático por lo que habrá que ver los plazos de creación de esa agencia, la figura que debería tener un comité de este calibre y lo mismo para el observatorio del cambio climático. A todo eso hay que darle un marco y ver si con este nuevo panorama tiene sentido, o si no lo tienen o si hay que cambiar cosas. Nosotros somos investigadores e investigadoras que hacemos esto por compromiso con Canarias. No es nuestro puesto de trabajo. No es nuestra fuente de ingresos, venimos a ayudar para que exista contenido científico en el análisis y la toma de decisiones. La ciencia al alcance de los políticos.

FRASESIDEOLOGÍA«Las decisiones en materia de cambio climático no deben tener color político en cuanto a objetivos»TRANSVERSALIDAD«El cambio climático es transversal. Afecta a la sanidad, a la economía, a todo»

–Al menos una parte de este Gobierno milita en un partido, el PP, que en muchas ocasiones es bastante tibio con el negacionismo.

–En todo este tiempo me he encontrado de todo en el panorama. Al final depende más de personas que de colores. Las decisiones en materia de cambio climático no deberían tener colores políticos en cuanto a los objetivos. El camino para cumplir ese objetivo puede estar en función de tu color político, pero los objetivos los marca la ciencia y los caminos dependerá de cada uno de ellos y eso es una cuestión más de las personas y lo convencidas que estén de la importancia de la acción climática.

–Pero niegan la mayor.

–Evidentemente con el negacionismo no se pueden tener márgenes de duda. Al negacionismo no se le puede dar ni un centímetro de recorrido. Darle cancha es quitarle criterio a la ciencia. Es desacreditar la ciencia. Cualquier persona que tenga dudas se le muestran los datos, se le explican los procesos y lo suelen entender, da igual el color político. Si hay quien no lo cree y por mucho que se le explique no lo quiere entender pues allá él o ella. A mí no me importan esos, me importa la mayor parte de la sociedad que sí quiere actuar. Este comité nace para dar asesoramiento a un Gobierno, no a una persona o a una ideología y nosotros hemos trabajado con un Gobierno de CC y con uno de PSOE con otros partidos. Venimos a ayudar.

–¿Ha recibido insultos por ello? Hace unos días la Aemet advertía del acoso en redes a sus científicos.

–Todas las personas activas en redes sociales para transferir y divulgar datos y que hace falta una acción climática sufrimos ataques de negacionistas y retardistas de perfiles falsos para minarte la moral, pero, honestamente, no les hago mucho caso.

–Con la entrada de Vox en gobiernos autónomos y ayuntamientos ya estamos viendo cambios, como eliminar los carriles bici...

–Tengo claro que el éxito de Vox en las elecciones y el que pueda tener no se debe a medidas anticlima se debe a otro movimiento de rechazo a otras cuestiones. Aún así, es necesario el cambio de la movilidad, que es el segundo factor de contaminación. Madrid ha cambiado los índices de calidad del aire por el famoso Madrid central. También por implantar zonas verdes. El tiempo pone a todo el mundo en su lugar y las medidas demuestran que la ciencia no solo genera conocimiento en I+D sino economía. Las grandes ciudades europeas que han ido cambiando no solo han minimizado riesgos en salud pública sino que se ve cómo se revierte en beneficios sociales y económicos. Una empresa siempre prefiere invertir en lugar con mejor calidad de vida. Si te pones a analizar los grupos negacionistas no solo del clima sino los antivacunas, anticovid, del clima... son siempre los mismos. Al final es un núcleo que cuestiona todo ahí si lanzo mensaje a clase política y es que cuando pelean no pueden abrir la puerta a que la gente no crea en el sistema. Buscar su éxito político no puede pasar por buscar descrédito al sistema democrático, política y ciencia.

–Por hacer autocrítica. A veces la divulgación de la ciencia se convierte en una carrera por el titular más llamativo.

–Seguramente. Quizás es que los científicos tienen que hacer de científicos, de comunicadores, de docentes, de gestores... También es que hablamos del impacto climático de los próximos 100 años y no de los últimos 30. La sociedad ve de aquí a final de mes y el cambio climático está en el segundo nivel de preocupaciones. En eso ha fallado el mensaje científico. Hay que darle herramientas a la ciudadanía para que vea qué ha cambiado en sus últimos 30 años y como repercute en su economía y salud. El cambio climático se ve muy lentamente y la sociedad no está preparada para percibir cosas tan lentas. Ya no es lo que viene sino lo que tenemos encima. El cambio climático no es una cuestión medioambiental es transversal afecta a la sanidad, la economía, a todo. El cambio climático se basa en series temporales y tienen margen de error, pero a veces se contamina el debate, se mezcla el clima con el tiempo o con el cambio climático lo justifica todo sin tener en cuenta el impacto del ser humano. El problema no es el aumento de temperatura, periodos fríos y cálidos los ha habido siempre, Lo que no ha habido nunca es un período de cambio tan radical en tan poco espacio de tiempo.

–Canarias invierte muy poco en ciencia.

–La gente se piensa que la ciencia se hace de la noche a la mañana. También la administración pública. España es el país que menos invierte en Europa y Canarias es la región que menos invierte de España. Así no puedes pretender dar soluciones a tus retos. Y, a pesar de ser comunidad con menos inversión, Canarias es una de las que más ciencia produce en algunas áreas porque hemos sabido generar ciencia buscando recursos fuera. La ciencia hay que meditarla, discutirla, contrastarla. Eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Por qué otros países avanzan más rápido? Porque han invertido más y desde hace más tiempo.

–Y cuando tenemos ciencia, como en Doñana, no se le hace caso.

–Ahí tienes dos caminos, o adaptarnos al cambio climático o lo terminas de explotar y te quedas sin recurso. Muchas civilizaciones han desaparecido en el pasado.

–Es como hacerse el ' harakiri '

–Totalmente. Lo triste es que teniendo en España investigadores de reputación internacional no quieran saber nada por cuestiones ideológicas. Está ocurriendo también en Canarias con la sobrepesca o con la depuración de aguas, con la que tenemos un gran problema. Y cuando se actúa se hace tan lento que no lo percibimos. La administración no está preparada para actuar rápido. Hay demasiada burocracia y falta personal. ¿Cuánto hemos tardado en arreglar la Avenida Marítima?. El primer aerogenerador marino de España está en Taliarte, se tardó más de cinco años en trámites. Cuando hablamos de Chira Soria, de grandes proyectos del cambio de movilidad, se ralentiza todo. La acción climática necesita de otro ritmo y de más personas.