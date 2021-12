Navidades con lluvia y temperaturas templadas

Las Navidades empezarán con lluvia en el oeste peninsular. / R. C.

Buenas noticias para la España más seca. Las Navidades serán más húmedas de lo normal. Traerán agua, y las lluvias no serán flor de un día sino que se prolongarán durante varias jornadas. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que ya este mismo lunes llegarán las lluvias a amplias zonas del oeste peninsular. Durante toda la semana que viene (del 20 al 26 de diciembre) habrá precipitaciones en esa mitad de España formada por Galicia, la Meseta Central, Extremadura y el suroeste de Andalucía. Y la siguiente semana, la que va hasta Año Nuevo, será la otra mitad del país la que recibirá lluvias, incluyendo toda la vertiente mediterránea. Así que el invierno meteorológico, que oficialmente comienza el martes día 21 a las 16.59 horas, arrancará con lluvias en amplias zonas del país con problemas de sequía.

Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, la semana que viene la borrasca atlántica prevista dejará entre 50 y 100 litros por metro cuadrado en la mitad occidental de la península, en Galicia y en el oeste de Andalucía. También lloverá en el oeste de las Islas Canarias, especialmente en La Palma. Las temperaturas serán normales para esta época del año, dentro de un ambiente templado y, en principio, no se esperan episodios extraordinarios, como las nevadas que dejó Filomena a comienzos del pasado mes de enero y la posterior ola de frío. Aemet advierte, no obstante, que más allá de dos o tres semanas es imposible predecir cambios meteorológicos extremos. «La probabilidad es muy baja, pero no se puede descartar ni dar más opciones de que algo así pueda ocurrir de nuevo», dice Del Campo.

Más calor y menos lluvia

Del Campo y la también portavoz de la Aemet Beatariz Hervella han hecho un balance meteorológico de 2021 (un balance provisional al no haber concluido aún el año) que señala que ha sido un año más caluroso y más seco de lo normal. Concretamente la temperatura ha subido 0,4 grados por encima de la media, y ha llovido un 15% menos de lo normal. Ya son ocho años seguidos en los que la temperatura ha subido más de la media, lo que marca una tendencia y advierte de que llevamos tiempo inmersos en un cambio climático que no deja nada bueno. 2021 va camino de ser tambien el cuarto año más seco de lo que llevamos de siglo. Aunque la feria ha ido por barrios y en el Cantábrico y en el interior oeriental peninsular ha sido un año más húmedo de lo habitual.

En la tradicional rueda de prensa estacional de la Aemet, los portavoces han señalado que el otoño que estamos a punto de terminar se ha movido dentro de los parámetros normales de temperatura, con una media de 14,4 grados, siendo el más frío desde 2012. También ha sido un otoño más seco. En general ha llovido el 83% de lo que tenía que llover, a pesar de las precipitaciones que hace unos días desbordaron ríos de Aragón, Navarra y País Vasco anegando miles de hectáreas de terreno, así como pueblos y zonas urbanas. Hervella ha dado datos de fuera nuestras fronteras y ha recordado que este otoño ha batido récords de calor en el Ártico, en Irlanda del Norte y en Escandinavia.

Hervella ha dado, además, detalles de un estudio de la Aemet sobre la transmisión de covid y las circunstancias ambientales, un documento que concluye que existe una relación entre el frío y la baja humedad con la propagación del virus, si bien estos factores quedan atenuados desde el momento en que se cumplen con las medidas recomendadas por Sanidad, a las que se suma la Aemet, de llevar puesta la mascarilla y guardar la distancia social.