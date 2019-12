Navidad en Triana a ras de calle

Se encontraron, una vez más, en la esquina de la populosa calle Bravo Murillo con Viera y Clavijo. Josín Penanegra y Cándido Bonanova se conocieron hace muchísimos años y entablaron una amistad profunda a partir del momento en que descubrieron que habían nacido el mismo día del mismo año. Casualidades. Por lo demás, tienen poco en común.

—¿Dónde vas Josín? Es Navidad, ven a dar un paseo por Triana. Las calles están iluminadas, y los comercios y los bares a tope de público con ganas de comprar, tomar algo y pasar un buen rato. Tenemos la mejor ciudad del mundo, la mejor playa del mundo, el mejor clima del mundo— invitó Cándido, exultante. Y, sin más comentarios, iniciaron su mutua compañía por Viera y Clavijo.

No se apercibieron de que el paso de peatones de Bravo Murillo está a un lado de la calle, y siguiendo por esa misma acera por Viera y Clavijo, al llegar a Buenos Aires, el paso de peatones está en la mano contraria, por lo que si todos los que llegan hasta ese punto fueran unos ciudadanos de cumplimiento cartesiano de las normas, habrían de dar la vuelta de nuevo hasta Bravo Murillo para volver a hacer el mismo camino por la acera contraria.

En aquel cruce con Buenos Aires, tampoco vieron unos cables del tendido eléctrico que saltan la calle amarrados con una maroma de obra, provisional desde hace solo unos dieciocho años. Cosas de nuestra ciudad. Iban pensando en otros asuntos, otras preocupaciones.

— Lástima que estemos invadidos por mendigos— de nuevo era Cándido el que hablaba — Vengo desde Venegas por Cebrián y Perojo hasta aquí. Es terrible, en Venegas hay un solar vacío donde viven, saltan por el vallado, varios vagabundos. Tiran al suelo las basuras de los contenedores de la zona, hacen sus necesidades en cualquier sitio y acosan a los transeúntes de la zona— Él solo se iba calentando, Cándido subía el tono poco a poco.

— Pues en Perojo está Carmelo, El Rubio, que ya es un personaje, amable, conocido y fiable, jamás importuna. Aunque también hay otros tres que ayudan a aparcar— ahora era Josín el que trataba de dulcificar la conversación.

Cándido no escuchó mucho y volvió a la carga con su poco a poco creciente enojo.

— Pues en pleno barrio de Triana hay otro solar vacío igual, en Munguía con Francisco Gourié. Los homeless saltan al solar por una escalera adosada a la pared. El espectáculo interior, me dicen, es dantesco— insistió.

— ¿Qué quieres que te diga Cándido? –retomó su diatriba Josín— también tenemos a Macu y a otros mataos a los que ya les hemos cogido casi cariño, por habituales. Ahora en Navidad hay incluso más...

— Deberían prohibirles estar en la calle, molestan a la gente mayor, lavan coches en plena zona representativa de la ciudad, esparcen las basuras de los contenedores, hacen sus necesidades en plena calle y viven en los portales o cajeros. Son una imagen deplorable. La policía debería controlarles más. No hay solución. La administración debería ocuparse. Rechazan cualquier ayuda.— Cándido continuaba con su perorata. A tenor de lo colorado que su rostro se iba tornando, podría asegurarse que su tensión arterial subía acompañando a su enojo.

Ahora fue Josín el que cortó la frase.

— Son parte y consecuencia de nuestra sociedad, y víctimas de sí mismos, —replicó Josín— pero no por ello hay que expulsarlos de la calle o marginarlos. Deberían tener ayudas y apoyos. Es más, para poder dejarles contentos a ti, y a los que piensan como tú, nuestra sociedad debería tener unas asistencias sociales tan potentes y válidas, que pudieran declararse ‘obligatorias’ para ellos...

— La asistencia social debe ocuparse, nuestra sociedad debe cuidar de sus gentes. He vivido en ocho ciudades de España, y nunca en mi vida han venido a visitarme ni el párroco ni la asistencia social. Y así es como se mueren en soledad viejos que viven solos, y así también, éstos de la calle no tienen asistencia— Josín retornó a su posición y hablaba como si fuera en cuesta abajo y sin frenos.

— ¿Por qué no van a tener unas navidades como tú y como yo?— Culminó su razonamiento Josín, fatigado por su propia vehemencia final ante su antagonista, y a pesar de todo, amigo. Se preparó para una creciente beligerancia de Cándido. Jamás estaban de acuerdo en casi nada, pero se sorprendió ante la respuesta de Cándido.

— Pues también es verdad. La Navidad es para todos.

— Pero fíjate en la ciudad, fíjate en Triana, iluminada, está cada día mejor, es una maravilla— cambió de tercio Cándido, después de cortar la polémica, o la primera polémica del día, con Josín.

— Tienes razón Cándido, en Navidad es cuando vemos a nuestra ciudad más bella, brillante, plena y cosmopolita— Josín entró de lleno al nuevo tema de conversación—. Sin embargo, nuestra ciudad es demasiado complaciente consigo misma, y la complacencia no es buena consejera— Estas frases descolocaron a Cándido que no acabada de entender a dónde quería ir en su argumentación su amigo Josín.

— No te entiendo –replicó Cándido— Las Palmas es la novena ciudad española y supera en belleza, calidad y atractivos a muchas de las que la rodean en ese ranking.

— Y lo que dices es muy cierto, —ahora era Josín el que se puso muy grave y serio— pero toda esa belleza y atractivos no han tenido unas mejoras importantes en los últimos veinte años. Compara con Bilbao, por ejemplo, Cándido. Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla han tenido unas grandes transformaciones que las han colocado en el mapa internacional. Nosotros no hemos hecho lo mismo con nuestra capital, y sus atractivos quedan mezclados con un montón de detalles feos, chapuzas... puntos negros al fin y al cabo.

— ¡Ñooos!, Josín, eres un fatalista— contraatacó Cándido para no dejar que su alegría navideña cayera en el pesimismo— tenemos una playa reconocida como una de las mejores del mundo, así como nuestro clima.

Josín no le dejó acabar. –Mira, Cándido, te voy a exponer una retahíla de detalles que, con poco dinero, nuestra ciudad podría mejorar. Tenemos unos servicios de limpieza urbana dotados de medios impropios del tamaño y prestigio de Las Palmas. Es anacrónico ver a nuestros sufridos empleados de limpieza urbana con carritos casi de la compra, barrer con ramas de palmera, usar recogedores de ama de casa... para mantener la ciudad poco limpia. No hay ningún contenedor de basuras bajo suelo como en ciudades similares. Están siempre rebosantes y rodeados de una pátina de suciedad a su alrededor.

— Pero... — Intentó mediar Cándido, aunque Josín no le dejó seguir.

— Tenemos aceras totalmente deterioradas, en pleno centro de la ciudad y en su entorno más representativo. No hemos realizado en nuestra ciudad ninguna obra de relevancia desde el Auditorio o la Avenida Marítima, que ya se nos ha quedado vieja y colapsada— Josín estaba lanzado.

Cándido no recordaba que este tema era para su amigo como una obsesión. Josín siempre decía que los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria debíamos formar los voluntarios ciudadanos, para hacer que la ciudad pegase el salto de los próximos veinticinco años, de golpe. Como los voluntarios olímpicos de Barcelona. Y en este pensamiento estaba, cuando Josín prosiguió.

— Además de grandes obras de transformación de la ciudad que no estamos haciendo para la ciudad del futuro, hay miles de pequeños detalles que deberíamos cuidar y no cuestan tanto dinero— En ese momento cruzaban a paso lento por la plazoleta trasera de Lagunetas, y Josín se detuvo, levantó la vista y señalando con su mano, dirigió la atención de ambos amigos.

— Mira, Cándido, esta plazoleta es un rincón precioso para el ocio y restauración tranquilos, sin ruidos. Con muy pocos medios podríamos hacer mucho más. Acaban de derribar un edificio para dejar espacio a la plaza, y por ese motivo, la medianera trasera del magnífico e histórico Bar Lagunetas ha quedado al aire, y lo han pintado con unos murales muy de reivindicación caribeña. También varias fachadas de esa plazoleta son fachadas traseras. Se podría autorizar su reforma , permitiendo abrir huecos y ventanas y mejoras para convertirlas en fachadas principales.

— En Francisco Gourié— Josín ya parecía no tener freno— hay unos cuantos trozos de solares traseros de la calle Mayor de Triana, que dan una imagen desastrosa en el mismísimo centro de la ciudad.

— Hombre Josín, esos trozos como tú llamas son terrenos privados, creo— saltó Cándido.

— Sí, pero ya que están en la zona más representativa de Triana, el Ayuntamiento podría proyectar una imagen común de pavimento, cierre, con cadenotes y maceteros por ejemplo, y mejora de algunas fachadas traseras, que mediante alguna ayuda podrían ser asumidas por los propietarios.

— En fin, Cándido, me canso, son muchos los detalles que descuidamos y que por poco dinero podríamos convertir en atractivos. Los parterres de cualquier tipo deben estar inmaculados, con vegetación apretada, los barrancos que rodean la cuidad deben pasar de ser zonas áridas, y casi basureros, a ser pequeños parques muy cuidados...

Llevaba ya Josín más de media hora hablando de los pequeños pero muy numerosos puntos negros de nuestra ciudad. Que si la Metroguagua tendrá un coste exagerado para su provecho, al margen de la imagen de modernidad; que si no estará conectado con aparcamientos disuasorios al comienzo de sus itinerarios; que hay que construir un futuro de movilidad sin colapsar lo que se va a sustituir antes de sustituirlo, etcétera.

— Te doy la razón en todos esos pequeños detalles, Josín, eres muy perfeccionista y exiges lo mismo para la ciudad— Cándido trataba de meter baza en la letanía de su colega de paseos— pero esta ciudad sigue siendo un paraíso para quien la visita, como pocas otras de su entorno.

— También yo te doy la razón en esto que me dices, Cándido. Efectivamente Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad maravillosa que gusta, asombra y deja prendido a quien la conoce – Josín parecía volver a la realidad desde otro mundo— pero, como te dije hace un rato, la complacencia es muy mala consejera, y los ciudadanos de esta capital debemos juramentarnos por mejorarla y llegar a la excelencia, de modo que sea reconocida mundialmente hasta por aquellos que nunca la hayan visitado— Josín descargó los brazos, como al final de una batalla.

Seguramente para no dejar a Cándido replicar de nuevo sobre el mismo tema, ahora fue Josín quien se dispuso a cambiar de tema.

— Cándido ¿Has visto que por Viera y Clavijo y toda Triana se han abierto muchos nuevos negocios, comercios, bares y restaurantes, y hasta varios hoteles? Espero que no se vean tocados por la desaceleración que nos viene a todo el país, y consigan éxitos y progreso para todos.

— Desaceleración que viene para todo el mundo, Josín –replicó Cándido— A ver si tus esperanzas se convierten en realidad, porque durante los últimos años la zona ha tenido, y todavía tiene, una gran cantidad de locales cerrados. Claro que los propietarios ponen un precio y pueden esperar años hasta que alguien se lo paga. Y están en su derecho.

— Ahí está el error, Cándido –interrumpió Josín— los propietarios no se dan cuenta de que seguramente es mejor obtener una renta más baja pero tenerla permanentemente, que tener baches de varios años sin inquilino. Además, el mérito de los comercios y bares lo tienen los empresarios que los promueven, invierten capital en reformas y crean empleo, no de los propietarios de los inmuebles, que ya no arriesgan nada.

— A ver si me estás diciendo que los propietarios de los inmuebles son unos parásitos— saltó, esta vez sí con empuje, Cándido.

— No hombre no, nada de eso, los propietarios ya tuvieron su gran papel al ahorrar en su día para comprar los inmuebles y ahora se merecen una rentabilidad y estabilidad –se justificó Josín ante lo mal que se había explicado en sus frases anteriores— pero repito que los héroes son los comerciantes y hosteleros que abren sus negocios y se arriesgan, por lo cual mi opinión es que las rentas deberían ser más moderadas, para generar más vitalidad a la ciudad.

— No sé, cada uno habla de lo suyo y de su interés, ya casi nadie habla de lo bueno y de lo malo, sino de lo que me viene bien o me viene mal, y los demás que arreen— afirmó Cándido.

— Cierto, y no puedo soportar a la gente que no piensa en los demás— ahora era Josín el que apoyaba la opinión de su amigo y recalcaba sus ideas—. Llegará la noche de Reyes y miles de personas preocupadas por el medio ambiente, y los océanos y el amazonas, harán un ruido ensordecedor que molestará durante toda la noche a muchos vecinos y dejarán tiradas por las calles y aceras unas cuantas toneladas de plásticos, papeles y otras basuras.

— ¡Ñosss!, Josín, estamos hablando tan alto que nos está escuchando toda la gente que pasa a nuestro alrededor— se azoró Cándido.

— Bueno, pues ya que nos está oyendo todo el mundo, por favor: ¡Pensemos en los demás, y que tengan todos una muy Feliz Navidad!— gritó Josín como haciendo un brindis virtual a su alrededor.

— ¡Y un inmejorable año 2020!— se entusiasmó Cándido— Parece mentira, no estamos de acuerdo en casi nada y seguimos siendo amigos, pensó.

Josín Penanegra, crítico y gruñón, y Cándido Bonanova, feliz y optimista siempre, continuaron su camino, hablando, discutiendo y criticando, paseando por Triana. Si no son la encarnación del respeto y la concordia, al menos sí representan lo que deseamos para todos en esta Navidad.

Y por el Parque de San Telmo, y su carril bici grisáceo, tomado al asalto por las casetas de madera navideñas, se fueron, los dos con las manos a la espalda, hablando de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la suya, que tantas cosas buenas tiene.