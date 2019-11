Nadia Otmani: «Cualquier mujer habría contestado a Ortega Smith»

Mujer, migrante, persona con discapacidad tras recibir un disparo cuando trataba de defender a su hermana del marido y activista contra la violencia de género, Nadia Otmani asegura que cualquier otra mujer habría plantado cara a Javier Ortega Smith tras escucharlo negar la violencia machista.

"Cualquier mujer no hubiera consentido que viniera a reventar una conmemoración a las víctimas y más cuando estamos a diario con el panorama de esta lacra, con las madres destrozadas, con los niños huérfanos", ha indicado en una entrevista con Efe Otmani, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Esperanza Al Amal.

En el acto del Ayuntamiento de Madrid con motivo ayer del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el portavoz de Vox en el consistorio fue abucheado tras instar a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista".

Al acabar su discurso, Otmani, que estaba sentada al lado del portavoz de Ortega Smith, profirió severos reproches contra el edil, pidiéndole "respeto para las muertas" y reprobando la "vergüenza" de su intervención.

"Estaba cerca de mí, pero todas las mujeres se han levantado y han salido del acto. Él vino especialmente para reventar este momento del Día contra la Violencia de Género y yo como militante, como mujer, no lo podía consentir. (...) Atacan solamente al más débil", ha denunciado.

Otmani lleva más de dos décadas en una silla de ruedas, después de que su cuñado la hiriera con un arma de fuego cuando intentaba defender a su hermana de una agresión en 1998.

"Sigo con esta lucha diaria sin parar desde hace veinte años y voy a seguir. Esta gente, este partido no me va a quitar esta fuerza que tengo con mis años, con mis 59 años. Empecé con 38 y voy a seguir como cualquier mujer española luchando contra esta lacra en este país", ha subrayado.

La intención de la activista era acercarse "con educación" a Ortega Smith cuando terminara el acto para pedirle que recibiera a las asociaciones de mujeres, pero "cuando pasó lo que pasó" no quiso permanecer callada.

"Señores de Vox, no se metan con las víctimas de violencia de género", ha exigido Otmani, para incidir en que las mujeres no van a consentir que se niegue que la violencia machista ha asesinado a 1.028 mujeres, la última el mismo lunes, "más que ETA".

"Hablo en voz de muchas mujeres que me están apoyando, que me han apoyado desde el principio, no vamos a consentir a Vox que reviente actos o cambie el tema de la violencia de género. (...) Si se quiere meter conmigo, que venga a visitarme, yo soy cien por cien voluntaria, señor Abascal", ha añadido.

La activista ha criticado además que el partido de extrema derecha criminalice a la inmigración, cuando es "el futuro de este país", y que ataque a los menores no acompañados porque "no tienen quién los defienda".

"Por qué tanto atacar la inmigración? Somos libres de vivir donde nos dé la gana, de buscar un futuro mejor, como cualquier ser humano", ha expresado.