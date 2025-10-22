Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dos médicos especialistas en cáncer observan resultados de un paciente. R. C.

Nace la gran base de datos de cáncer en España

Reúne incidencia, mortalidad y supervivencia por edad, sexo, tipo de enfermedad y Comunidad Autónoma y estará disponible para investigadores, pacientes y público general

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:32

Todos los indicadores de incidencia, prevalencia, mortalidad y supervivencia de cáncer en todas las Comunidades Autónomas se reúnen en una sola base accesible públicamente, por ... primera vez en España. Los datos están desagregados por el tipo de esta enfermedad, sexo, edad y localización tumoral y se presentan de manera unificada y estandarizada. Este nuevo sistema al que también podrán acceder asociaciones de pacientes y público general, incluye indicadores epidemiológicos y «unifica datos de distintos registros de cáncer en una misma plataforma, algo que parecía imposible», mantuvo Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), al presentar la herramienta científica, este miércoles.

