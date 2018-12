Mujeres que aprenden a quererse

odra Rodríguez/las PALMAS DE GRAN CANARIA

Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien. ¿Sabes por qué? Porque ahora, sí me quiero. Me ha costado mucho; han sido muchos años de cuidar a otros, vivir para otros, cargando cada día con más peso sobre las espaldas. Sin consuelo por la muerte de mis seres queridos, sin ver salida más que con pastillitas, esas que te receta el médico para que te sientas mejor...». asegura Pamela. Su amiga Laura ya no se queda «en casa encerrada obligada» porque su marido le esconde la llave de la puerta, ni se deja amedrentar por un «hombre que no me quiere y me hace sufrir». «Nunca más, ya no, porque estoy buscando soluciones, me están ayudando a saber cómo responder a estas cosas y además, estoy tomando menos pastillas», dice con orgullo.

Ambas mujeres (a las que cambiamos el nombre para salvaguardar sus identidades) son dos de las cuarenta mujeres que participan en el programa Quiérete que desarrollan conjuntamente la Dirección general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y la asociación Fuente de Vida en el barrio de San José de la capital grancanaria. Se trata de un proyecto piloto dirigido a mujeres consumidoras de hipnosedantes que tiene como objetivo impulsar y apoyar actuaciones de sensibilización sobre el uso inadecuado de psicofármacos con receta en mujeres, siempre en coordinación y colaboración de los centros de salud y los recursos existentes en el tejido comunitario.

Pamela y Laura, de 70 a 85 años, al igual que sus compañeras de «batallas» como ellas mismas se califican, acuden dos veces en semana a talleres de autoestima, habilidades sociales y actividades físicas a través de los que «aprenden de la mano de expertos a saber escuchar o pedir ayuda cuando la necesiten y a tomar las riendas de sus vida, empoderándose, reconociendo que su nivel de exigencia social, familiar y laboral las ha desbordado hasta el punto de perder su autoestima y habilidades para afrontar su día a día», señala Auxiliadora Naranjo Curbelo, secretaria de la citada asociación y Educadora social.

Quiérete arrancó este año en Gran Canaria después de que la experiencia en la zona básica de salud de San Cristóbal de La Laguna, a través de sus centros de salud y servicios sociales de Tegueste, Tejina, Valle Guerra, Bajamar y La Punta, fueran un éxito, según señala Luz Marina Moreno Ojeda, jefa de servicio de coordinación técnica de Atención a la Drogodependencia.

En el caso de Gran Canaria, la administración sanitaria buscó apoyos en el «tejido asociativo existentes en las zona de San José donde se iba a actuar porque el trabajo ya estaba enraizado hace años entre el centro de salud y la asociación Fuente de Vida. «Son dos recursos del barrio que queremos fortalecer para que se reduzca el consumo», añadió Moreno.

Todas y cada una de las cuarenta mujeres que acuden a la asociación arrastran «historias de conflictos en la pareja, estrés, violencia de género, sobrecarga familiar...» que las ha obligado a buscar ayuda farmacológica para afrontarlo «porque ofrece un alivio inmediato» y «esto es una realidad que se ha ocultado durante años», agrega Lourdes Brito, técnica responsable de proyectos de Drogodependencia de Salud Pública.

«Vivimos en una cultura del consumo porque somos una sociedad que evitamos el dolor a toda costa y buscamos una respuesta rápida a nuestra dolencia. Pero, además, por otro lado, tenemos una atención primaria sobrecargada: es un tema estructural que la atención sea breve, concisa y no se pueda pasar a analizar lo que hay detrás de esa dolencia por lo que tratamos de trabajar en la prevención y promoción de la salud», destaca Moreno. Este proyecto se implementará en otras zonas de salud donde se irán propiciando «redes de apoyo» en el movimiento asociativo para identificar y actuar sobre los factores de riesgo y reforzar la prevención para el no consumo de sustancias adictivas, así como generar «una conciencia social sobre la importancia de los problemas, los daños y los costes personales y sociales relacionados con las drogas. Pero, sobre todo, sobre la importancia de que la sociedad en su conjunto sea parte activa en su solución», incide.