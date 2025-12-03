Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su expareja El agresor ha sido hospitalizado por heridas de arma blanca

J. M. L. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:36 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

Una mujer de 39 años de edad falleció este miércoles en Torrijos (Toledo) apuñalada por su expareja, un hombre de 45 años. El suceso ocurrió a última hora de la mañana en una vivienda situada en la calle Cirilo Montero de esta localidad de 14.000 habitantes.

La mujer recibió varias puñaladas en el abdomen que resultaron mortales y de nada sirvieron los esfuerzos de los profesionales sanitarios que acudieron al lugar de los hechos y que tuvieron que atender al agresor, que también presentaba heridas por arma blanca y que fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. El hombre será puesto a disposición judicial una vez reciba el alta hospitalaria.

Estos hechos, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de «supuesta violencia machista» durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Caudete (Albacete), fueron presenciados por los tres hijos de la víctima, dos niños y una niña, que fueron atendidos por un equipo de psicólogos activado por el servicio de emergencias del 112. «Hago un llamamiento para que no haya ningún discurso negacionista y que todos nos apoyemos para prevenir y hacer frente a la violencia machista», añadió el ministro.

La mujer asesinada no estaba incluida en el sistema VioGén de seguimiento integral de casos de violencia de género ni había presentado denuncias previas contra el hombre que ha acabado con su vida. Sin embargo, sí estaba siendo atendida desde l pasado mes de octubre en el Centro de la Mujer de Torrijos adonde acudió para recibir asesoramiento sobre su convivencia con el hombre << y no contaba con medidas de protección >>, según confirmó la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón.

<< Los tres menores están recibiendo atención psicológica a través del Centro de la Mujer de Torrijos y de los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha >>, agregó la consejera, que reiteró << la importancia de acudir a los servicios especializados ante cualquier episodio de violencia para poder activar los protocolos de protección y seguridad >>.

La Junta de Castilla-La Mancha se personará como acusación en este presunto crimen machista cuando se celebre el juicio contra el detenido. El presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, expresó su «consternación, dolor y enfado ante un nuevo presunto asesinato machista» y trasladó a la familia de la fallecida «mi cariño y mi más sentido pésame».

Temas

Toledo