Una mujer lleva el cadáver de su tío al banco para retirar 3.000 euros en Río de Janeiro

Una mujer brasileña se presentó ante la ventanilla de una sucursal bancaria con el cadáver de su tío en una silla de ruedas para intentar cobrar un préstamo de 17.000 reales, que al cambio son unos 3.000€. Los empleados de la sucursal, que en seguida se dieron cuenta de la estafa debido a los problemas a la hora de la firma y a la colocación por parte de la sobrina en varias ocasiones del cadáver, alertaron a las autoridades policiales y estos detuvieron a la mujer.

Los propios empleados grabaron un vídeo que difundieron después en las redes sociales. La mujer, Érika de Souza Vieira Nunes, era sobrina del fallecido y además era la persona que se encargaba de cuidar al hombre, tal y como han informado las autoridades.

Mujer llevó a un familiar muerto para retirar un préstamo de 3.200 USD en una sucursal bancaria en Bangu, al Oeste de Río, Brasil. 🇧🇷 La policía confirmó la muerte de la persona. ¿Qué opinan de esta atrocidad? pic.twitter.com/inx23Hput5 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 17, 2024

La detenida trató de moverle tanto los brazos como las manos en repetidas ocasiones y en las imágenes se ve como habla al cadáver para tratar de simular que padece una enfermedad. «Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti. Firma para no darme más dolores de cabeza», dice la mujer en el vídeo.

La policía se encuentra ahora investigando las causas de la muerte y la circunstancia en la que se produjo. Los sanitarios pudieron confirmar que el hombre llevaba varias horas muerto.