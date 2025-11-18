Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 19 de noviembre de 2025
Gostock

Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional

Un megaestudio internacional con participación española advierte que incrementan el riesgo de depresión, obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y renal...

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Un megaestudio, basado en más de cien investigaciones a largo plazo, encuestas e índices económicos, señalan a la industria de los alimentos ultraprocesados como responsable ... de aumentar el «riesgo de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta». Publicado en The Lancet, que también dedica su editorial a este tema, el artículo alerta que la ingesta de este tipo de comida produce «resultados adversos en casi todos los sistemas orgánicos», mantuvieron los autores. Además, «la totalidad de la evidencia apoya la tesis de que la sustitución de patrones dietéticos tradicionales por alimentos ultraprocesados es un factor clave del aumento de la carga mundial de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta», según el artículo 'Alimentos ultraprocesados y salud humana: la tesis principal y la evidencia'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  3. 3 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  4. 4 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  5. 5 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  8. 8 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  9. 9 Encendido de las luces de Navidad en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria: Las Arenas, La Ballena, Alisios, Siete Palmas y El Corte Inglés
  10. 10 «No hay solución posible» para el vencimiento de los contratos de auxiliares y educadoras en el primer ciclo de Infantil de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional

Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional