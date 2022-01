Beatriz González nunca olvidará la mañana del ocho de enero del presente año. Ese día recibió una llamada que le cambió la vida por completo, destrozando toda esperanza de volver a abrazar a su hijo, su mejor regalo, al que le faltaba poco tiempo para terminar de cumplir su condena.

La historia del fallecimiento de Yuaci está llena de incógnitas que la familia quiere despejar para intentar comenzar a superar el golpe. Lorena Martín, la novia del joven, afirma que «me enteré de su muerte gracias a la madre de otro preso, que me llamó la mañana de ese sábado para darme el pésame. Cuando me lo dijo llamé al centro penitenciario para preguntar, y me dijeron que era mentira, que no había fallecido nadie». Lorena volvió a descolgar el teléfono para llamar a Beatriz, la madre de Yuaci, y comunicarle lo que había sucedido.

«Subí a la prisión para ver qué estaba pasando. Me extrañó que me dejaran entrar rápidamente porque siempre ponen pegas. Ahí fue cuando me confirmaron que a las ocho de la mañana, cuando abrieron la celda, se encontraron el cuerpo», afirma la madre. Beatriz, que difícilmente puede hablar, apunta que «otro funcionario me comentó que a las 06.00 horas de la mañana estaba vomitando. Entonces, ¿por qué no lo llevaron a la enfermería?» se pregunta dolida, lamentando que «la muerte de mi hijo se podría haber evitado».

Tanto ella como Lorena han anunciado que llegarán hasta el final en los juzgados para aclarar qué pasó con Yuaci, cuál fue el origen de su muerte y por qué no se pudo hacer nada, a la espera de los resultados de la autopsia que se le practicó en el anatómico.

La medicación de los presos, en el foco

Aunque según apunta la familia la versión que les dieron es que el joven fallecido tenía covid, lo cierto es que tanto Beatriz como Lorena desmienten este hecho, «pues no estaba aislado en el módulo preparado para los positivos. No sabemos de qué murió ni cómo. Al activarse el protocolo covid, de la celda salió directamente al anatómico, y de ahí al entierro».

Ellas señalan un hecho como determinante en este caso, el reparto de las pastillas que se les facilita a los presos que las solicitan para, por ejemplo, la ansiedad o poder conciliar el sueño. «Las reparten los lunes, miércoles y viernes. Y si el viernes es festivo, pues el jueves les dan todas juntas hasta el lunes». Eso hace que los reclusos tengan una gran cantidad de pastillas que se administran ellos mismos.

Sobre este hecho, Domingo Felipe, fundador de la plataforma Presos de Tenerife, apunta que «no es la primera vez que pasa algo así. Los sábados y los carnavales es cuando más internos mueren en la prisión. Manejan muchas pastillas, hasta 18, que pueden utilizar para diferentes motivos. Hay que facilitarles las pastillas a diario y no todas juntas para tantos días, así se evitarían muchas muertes», apunta Domingo, que continúa afirmando que «no es la primera vez que familiares de presos se enteran por terceras personas del fallecimiento de un ser querido dentro del centro penitenciario de Tenerife II. No hay transparencia ni comunicación».

Además, Domingo, que está siendo un gran apoyo para la familia de Yuaci, lamenta que no se tenga en cuenta las situaciones personales de cada recluso o los hechos excepcionales. «En fechas navideñas los reclusos están más sensibles, más tristes. Pueden utilizar esa medicación, que son tranquilizantes potentes, para evadirse de la realidad o para mezclarla con otras drogas que hay dentro de la cárcel, y al tener tantas pastillas, pues luego pasa lo que pasa», confesando que «los funcionarios han reconocido que Yuaci era una persona muy noble y educada».

Duelo en el barrio de Yuaci de los familiares y amigos. / C7