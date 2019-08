Muere una mujer de 76 años tras ser violada y mutilada en Valencia

Desorientada, con cortes por todo el cuerpo y mutilaciones en los pechos. Así fue como encontraron los agentes de la Policía Nacional a la mujer de 76 años hace dos semanas en una calle del valenciano barrio del Cabanyal que ha fallecido este miércoles tras trece días ingresada en el hospital La Fe de Valencia. Según relatan varios medios nacionales, la anciana fue explorada por un médico, quien además de todas las heridas que presentaba en el abdomen, hemitórax y en las inglés, observó que tenía los pezones amputados y también signos compatibles con una posible agresión sexual.

En total, el forense contó treinta heridas en el cuerpo de la mujer fallecida, algunas recientes y otras más antiguas que se le habían infectando causándole dolores que agravaron aún más su situación. Las investigaciones para averiguar quien o quiénes están detrás del ataque aún siguen abiertas, según publica Levante.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha abierto una causa por un posible delito de lesiones y agresión sexual desde el mismo día que se localizó a la mujer. En un principio, la Policía apuntó a que las lesiones que presentaba la anciana podían ser de origen autolítico (producidas por ella misma), ya que presentaba cortes en ambas muñecas, pero finalmente quedó descartado por la trayectoria que tenían las heridas incisas. Algunas de ellas profundas y otras más superficiales.

La mujer no logró recordar su nombre y al no llevar ningún tipo de identificación hubo serias dificultades para averiguar su identidad. Al parecer, se trata de una persona sintecho, supuestamente sin familiares ni amigos, como ella misma expresó a los agentes. Tras cotejar la policía las denuncias por desaparición de estos últimos meses no se pudo encontrar ninguna que coincidiera con la de la ahora fallecida.