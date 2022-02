Muere el último recluta de la 'mili'

Hay muchos tipos de amor pero uno suele ser incondicional: el que una madre profesa por su hijo. Es el caso de Milagros Durán, de 87 años, que ha dedicado los últimos 28 años de su vida a cuidar de su hijo, Juan Manuel Igualada Durán, en coma vegetativo desde que un fatídico 12 de septiembre de 1993 sufrió un accidente durante unas maniobras militares. Juanma, como lo conocían sus familiares, ha sido el último recluta de la «mili» en activo.

El servicio militar dejó de ser obligatorio en 2001 pero el Ejército decidió no licenciar a Juanma para que pudiera beneficiarse de la asistencia médica en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid. Allí ha permanecido ingresado desde entonces hasta que a finales de enero de este año falleció por un problema pulmonar. Juanma hacía la mili en El Ferrol (La Coruña). En septiembre de 1993, a la edad de 19 años y cuando realizaba unas maniobras en Santorcaz (Madrid), su vehículo militar sufrió un accidente y él graves lesiones cerebrales al golpearse en la cabeza y no llevar casco que lo condujeron a un «estado vegetativo persistente», como se denomina desde finales de la década de los 70 del pasado siglo a los pacientes que mantienen sus funciones cardiovasculares, renales, respiratorias o endocrinas pero no muestran ninguna actividad voluntaria o contacto con el entorno exterior.

De Cuenca a Madrid

Juanma, que siempre quiso ser maestro, permaneció durante dos meses en la UCI de este hospital madrileño donde los médicos dieron escasas esperanzas de vida a la familia, que se encontraba de vacaciones desperdigada por España cuando sufrió el accidente. Más tarde pasó a planta y así hasta 28 años, tiempo en el que sus familiares, sobre todo su madre Milagros, han cuidado de él. Milagros trabajaba de asistenta en un par de domicilios de Cuenca, uno de ellos el del genial artista Antonio Saura, pero tuvo que dejar su trabajo «porque mi hijo me necesitaba». Juanma era el menor de cuatro hermanos y su padre había fallecido en 1989, así que Milagros dejó Cuenca por Madrid y se dedicó a su hijo en cuerpo y alma.

Lo lavaba, arreglaba, afeitaba y asistía como si se tratase de un enfermero. «Le retiraba las flemas», recuerda Milagros, «y nunca estuvo solo, ni siquiera en navidades, porque siempre había algún familiar con él y pienso que siempre se sintió acompañado». Su madre, que aún tiene la sensación de que debe desplazarse al Gómez Ulla, relata que a veces Juanma se reía o dejaba caer algunas lágrimas, algo que, según ella, demuestra que se enteraba de todo lo que le contaba.

Aunque los médicos nunca le dieron esperanzas, las analíticas periódicas que realizaban al paciente arrojaban buenos resultados. Por eso Milagros pensaba que su hijo iba a vivir más tiempo. Sin embargo, ha fallecido a los 48 años de edad. Era el último recluta en activo de un servicio militar del que hoy sólo se acuerda quien lo hizo. En el hospital Gómez Ulla el personal que lo atendía lo añora. En su habitación no faltaron las imágenes de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro –patrona de la sanidad militar- y de la Virgen de Guadalupe. También lo echa de menos su familia –el Ejército les ha ofrecido tratamiento psicológico- y, sobre todo, su madre, que le ha dedicado una vida entera, que convirtió el hospital militar en su casa durante casi tres décadas y que ahora «tengo algunas recaídas». Es el amor de una madre.