Muere la periodista vizcaína que narró su lucha contra el cáncer

La periodista vizcaína Olatz Vázquez ha fallecido esta madrugada a los 27 años, según informa la 'Cadena Ser'. Olatz luchó durante más de un año contra un cáncer gástrico con metástasis abdominal y narró su día a día a través de sus redes sociales con fotos y textos que conmovieron a todo el país. La joven relató en el periódico El Correo su lucha contra el cáncer, que se le diagnosticó con dos meses de retraso por culpa del colapso sanitario provocado por el coronavirus.

Las últimas palabras de Olatz reflejan la dureza de la enfermedad en su fase final: «Siento deciros que he he perdido a la Olatz que era. Entre tratando de estabilizarme unas náuseas y vómitos, y me quedé por un fallo intestinal. La enfermedad, que me acompaña ha hecho de la suyas cuando yo más más débil estaba. Me he convertido en una persona totalmente dependiente de los míos, ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parententeal y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí». Lo contaba en su Instagram un 19 de agosto, hace dos semanas.

La joven logró volver a casa, con los suyos, mientras narraba su lenta evolución. «Hoy he andando por el pasillo media hora, ayer lo hice, mañana lo haré otra vez. Espero poder salir pronto a la calle en cuanto me quiten cada vez más cables que tengo colocados». Fueron sus últimas palabras en redes sociales. Olatz, agradecida por la atención recibida este tiempo, lanzaba su último mensaje: «Os lo digo poco, pero os quiero».