Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda donde llevaba residiendo varias décadas el octogenario. José Rodríguez

Muere un octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos

El hombre, un ciudadano de origen alemán que habría sido policía en su país, fue evacuado a un hospital de Málaga pero falleció

Juan Cano y María José Diaz

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 22:43

Comenta

El octogenario de origen alemán que se ha disparado en la cabeza este martes en Torremolinos cuando iban a desahuciarlo ha terminado falleciendo en el Hospital Regional de Málaga, según ha podido saber este periódico.

Los hechos han ocurrido en un segundo piso de la calle Murillo Bracho -en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso-, donde el hombre llevaría residiendo unas cuatro décadas. Así lo han informado a este diario algunos vecinos, quienes eran conocedores de sus problemas para hacer frente al pago del inmueble.

Eran aproximadamente las doce de la mañana cuando efectivos de Policía Local y la comitiva judicial han acudido al inmueble para ejecutar el lanzamiento. En ese momento, según las fuentes, el anciano habría tratado de quitarse la vida.

Viudo y con tres hijos

Los servicios sanitarios también se han desplazado a la vivienda para auxiliar al octogenario, que al parecer habría ejercido como policía en su tierra natal, llevaba viudo desde hace unos meses y tiene tres hijos.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 han confirmado el traslado del herido a un hospital de la capital malagueña. Más tarde, este periódico ha podido saber que el hombre había ingresado en el Carlos Haya, aunque los facultativos no han podido hacer nada por salvar su vida y ha terminado falleciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  3. 3 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  4. 4 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  7. 7 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  8. 8 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  9. 9 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  10. 10 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere un octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos

Muere un octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos