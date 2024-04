Muere un niño de 3 años al ser arrollado por un coche en una maniobra en San Sebastián

La tragedia conmocionó ayer a última hora de la tarde a los vecinos del barrio del Antiguo de San Sebastián. Un niño de 3 años falleció atropellado por un vehículo que, al parecer, se encontraba haciendo una maniobra «a baja velocidad» en la plaza Errotatxo, entre la calle Matia y la avenida Zumalakarregi.

Según informaron fuentes municipales a Diario Vasco, el suceso tuvo lugar pasadas las 20.00 horas en un garaje cercano, cuando un vehículo encaraba la rampa de entrada y salida. En esa maniobra es cuando, por causas que se investigan, se produjo el fatal atropello al menor.

Los servicios de emergencia le atendieron 'in situ' y, pese a intentarlo por varios minutos, no pudieron hacer nada por salvar su vida. No fue hasta hora y media más tarde cuando se confirmó finalmente el deceso del pequeño. La Guardia Municipal investiga los hechos para esclarecer las circunstancias en las que aconteció el dramático suceso.

Cientos de personas que se encontraban a esa hora en el barrio donostiarra se mostraron conmocionadas por lo sucedido en torno a la plaza que permaneció precintada para facilitar el trabajo de los sanitarios y de los agentes municipales trasladados hasta el lugar. Sin embargo, tras intentar atender al menor, los equipos de emergencia tan solo pudieron confirmar su fallecimiento. El levantamiento del cadáver se produjo sobre las 21.30 horas, una vez el juez forense se personó en la zona. A esa misma hora acudía el coche fúnebre y los agentes de tráfico procedían a reabrir la circulación por la calle Matia, después de estar casi dos horas cortada.

Visibilidad reducida

Algunos testigos presenciales aseguraron que el atropello pudo haberse producido en el momento en que un turismo encaraba la rampa del garaje donde un grupo de niños se encontraba jugando. En un primer momento, fueron los propios vecinos y trabajadores de los establecimientos colindantes quienes dieron la voz de alarma y llamaron al 112.

Y es que la zona donde se ha producido el accidente es una plaza interior que cuenta con acceso a dos garajes. La visibilidad era reducida, más aún con la falta de luz que había a última hora de la tarde.

El lugar donde se produjo la tragedia es una plaza muy transitada que se halla entre la calle Matia, al inicio de esta arteria relevante del barrio, y la avenida Zumalakarregi, punto donde también hay numerosos locales de hostelería, que estaban siendo muy frecuentados por los vecinos, en una tarde primaveral que invitaba a llenar las calles.

En ese momento se encontraban muchos niños jugando en la zona y, tras producirse el fatal accidente, fueron recogidos por sus padres para abandonar el lugar. El suceso ha conmocionado al barrio y provocado desgarradoras muestras de dolor por parte de los familiares del fallecido.