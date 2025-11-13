Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Calle de Las Gabias en la que ha muerto una menor en un incendio. R. I.

Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Granada

Otro menor ha resultado herido como consecuencia de las llamas producidas en la calle San José del municipio

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

Una niña de corta edad ha muerto este jueves en el incendio de una vivienda en Las Gabias. Los hechos han ocurrido sobre las 17:15 horas en la calle San José del municipio. La fallecida tendría seis años, según el servicio de emergencias 112 Andalucía, pero fuentes municipales apuntan a que es de una edad más corta.

Según fuentes consultadas por este periódico, ha sido un incendio bastante violento, que se ha propagado con gran rapidez. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Granada, Guardia Civil, varias dotaciones del 061, Policía Local de Las Gabias, así como Protección Civil.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se ha originado en el salón de la vivienda. Una casa aunifamiiar de, al menos, dos plantas. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor han alertado al equipo de extinción de incendios de que la menor se encontraba en el interior. Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrise camino e intentar rescatar a la pequeña, pero su desgraciadamente sus esfuerzos resultaron en vano. El cadáver de la menor ha sido hallado en la planta baja.

«El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor», ha expresado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para el viernes 14 de noviembre de 2025.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

