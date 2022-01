Muere una mujer tras someterse a una lipoescultura en Murcia «Vamos a luchar por hacer justicia» remarca su hermano. «Que no le quepa duda a nadie»

Sara Gómez, la mujer de 39 años que se debatía desde hacía semanas entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Santa Lucía, cuando ingresó por complicaciones surgidas durante una lipoescultura realizada en la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena, ha fallecido este sábado, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

La intervención a la que se sometió la mujer, consistente en la extracción de grasa de la zona abdominal, era en principio sencilla, pero todo salió mal. «Sara entró al quirófano el jueves, día 2, a las ocho de la mañana», narró en su momento Ezequiel Nicolás, que ejerce de portavoz de la familia. «Tras la operación no conseguían estabilizarla, estuvieron más de cuatro horas intentándolo», explicó. Al parecer, la cánula utilizada para la extracción de la grasa le había provocado graves perforaciones en la zona intestinal y el colon, y Sara comenzó a perder sangre. Se le transfundieron tres bolsas y media, según confirmó Fulgencio Albaladejo, director médico del Virgen de la Caridad, quien aseguró que la intervención no estuvo dirigida por un profesional del centro, sino por un cirujano externo. Finalmente, se dio aviso al 061, que trasladó a la paciente al Santa Lucía. «Llegó sobre las seis y media de la tarde, casi muerta», denunció Nicolás.

En el diagnóstico de la mujer aparecían, entre otros hallazgos fruto de la intervención, diversos daños como peritonitis fecaloidea y biliar, múltiples perforaciones intestinales, perforación duodenal, necrosis de pared abdominal, laceraciones hepáticas, absceso retroperitoneal y evisceración contenida. Se trata, según el abogado, de traumas «más propios del resultado de una reyerta con arma blanca». Desde entonces, permanecía intubada y en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Este sábado finalmente se produjo el fallecimiento.

Una batalla judicial

Los familiares de Sara preparan ya acciones legales con el abogado Ignacio Martínez, de la asociación Defensor del Paciente, ante lo que consideran un grave caso de negligencia. El letrado explica que la denuncia, inicialmente preparada por lesiones, se presentará ahora por el presunto homicidio por imprudencia de esta vecina de Alcantarilla, madre de dos niños. La familia considera que la Consejería de Salud debería tomar cartas en el asunto y abrir una investigación para esclarecer los hechos.

Más de dos centenares de personas se concentraron hace unas semanas en Alcantarilla para pedir justicia y enviar un mensaje de apoyo a Sara que aún luchaba para tratar de salvar su vida.

A través de sus redes sociales, el hermano de Sara dejó clara este sábado la intención de la familia de llegar al fondo del asunto. «Vamos a luchar por hacer justicia» remarcó. «Que no le quepa duda a nadie». En otro mensaje el familiar dedicaba unas sentidas palabras a su hermana: «Nos has unido como nadie. Nos has hecho luchar, reír y llorar como nadie y ahora vas a sacar lo mejor de todos nosotros».

El Virgen de la Caridad expresó este sábado sus condolencias a la familia. «Deseamos acompañaros en vuestro dolor y expresaros nuestro más sentido pésame por esta gran pérdida».