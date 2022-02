Muere la marmota que pronostica el tiempo horas antes de su gran día Nueva Jersey no celebrará este año el día en que la marmota anuncia si llegará pronto la primavera o durará más el invierno

'Atrapado en el tiempo' (1993) no se podría haber hecho nunca sin su famosa marmota Phil de Punxsutawney, una pequeña localidad en Pensilvania. Afortunadamente nos queda la película y su «¡Excursionistas arriba!» mientras en la radio suena el 'I got you babe'. Otra cosa es la marmota… Y es que Milltown Mel, como se llama el pequeño roedor que cada mes de febrero pronostica la fecha del final del invierno en el vecino estado de Nueva Jersey, ha muerto horas antes de su gran día, el célebre 'Día de la Marmota'. Como ocurre en Punxsutawney y en otras muchas localidades de Estados Unidos y Canadá, al animalillo le tocaba justo hoy predecir en Nueva Jersey, a la salida de su hibernación, qué pasaría con el clima de 2022, pero su inesperado fallecimiento ha obligado a los organizadores a suspender el evento. Así lo confirma su página oficial de Facebook, donde se puede leer: «Nos entristece informar que Milltown Mel cruzó recientemente el puente del arcoíris».

A Milltown Mel le tocaba predecir si habría seis semanas más de invierno o si la primavera llegaría pronto. «Teniendo en cuenta que la vida media de una marmota es de unos tres años, eso no es tan sorprendente, pero Mel nos dejó en una época difícil del año, cuando la mayoría de sus compañeras marmotas están hibernando... así que no habrá bebés disponibles para reemplazarlo hasta esta primavera. Intentamos conseguir un suplente, ¡pero fue en vano!», añaden en la página de la red social.

La tradición del Día de la Marmota y su correspondiente liturgia está arraigada en varios lugares de Estados Unidos, pero hizo famosa a Punxsutawney, una pequeña localidad en Pensilvania donde se desarrolla la desternillante película de Bill Murray, que interpreta a un hombre del tiempo quemado por tener que cubrir otro año más para su cadena de televisión la curiosa tradición que este pueblo celebra cada 2 de febrero desde 1887. Si la marmota sale de su hibernación en la madriguera y ve su sombra debido al tiempo despejado, regresará corriendo a su guarida y el invierno durará seis semanas más. Si no puede ver una sombra debido al tiempo nublado, la primavera llegará antes.

«Trabajaremos arduamente para obtener un nuevo pronosticador del clima para el próximo año, hasta entonces, consulte lo que todos los primos de Mel tienen que decir el 2 de febrero», se despide la nota de los organizadores.

El año pasado, por cierto, Phil predijo 6 semanas de invierno más. Mientras tanto, como en 'Atrapado en el tiempo', habrá que aprovechar cada día como si no hubiera un mañana.