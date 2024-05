Muere de forma repentina un joven en la Universidad de Valladolid

Un joven de 21 años, Miguel Li Fernández Fernández, ha fallecido súbitamente en la mañana de este jueves tras desplomarse en el interior de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. El aviso al 112, por un ataque epiléptico, entró a las 9:50 horas. Hasta la facultad se trasladaron inicialmente agentes de la Policía Local, que iniciaron las maniobras de reanimación, tras encontrarse al joven inconsciente.

Minutos más tarde, emergencias sanitarias continuaron con los masajes cardíacos, aunque no pudieron hacer nada por la vida del joven. Actualmente se investigan las causas oficiales del fallecimiento. Según apuntan algunos compañeros del joven, sufría de una epilepsia que no le impedía hacer vida con normalidad, más allá de tomar precauciones como no ingerir alcohol.

La víctima, natural de Lugo, vivía en la residencia Alfonso XIII de la capital y cursaba el segundo de año de Periodismo en la facultad en la que ha tenido lugar el suceso. La planta baja del edificio, donde además de Periodismo se encontraban alumnos de otras carreras como Filología inglesa o Musicología, ha sido desalojada por los profesores para la intervención de los servicios de emergencias. En las afueras se sucedían las caras de consternación entre compañeros y allegados. Quienes no estaban presentes en las clases se acercaban a la zona tras recibir la noticia a través de los grupos de Whatsapp.

Suspensión de las clases

La Universidad de Valladolid, a través del Decanato, ha acordado suspender las clases en la Facultad de Filosofía y Letras como señal de duelo por lo ocurrido y «como muestra de dolor y solidaridad con su familia», según recoge un breve comunicado enviado a los estudiantes para comunicar lo ocurrido.

Tanto la comunidad docente como la de universitarios se encuentran «consternados» ante lo ocurrido, pues el joven, estudiante de segundo curso del Grado de Periodismo, se encontraba además muy implicado en las actividades universitarias.

«No tengo palabras para expresar nuestra consternación y dolor por esta perdida», ha afirmado el rector en un comunicado posterior a los medios de comunicación, en el que también ha trasladado sus condolencias y el apoyo de la comunidad universitaria a la familia, así como a los compañeros y profesores que han vivido de cerca la perdida del joven.