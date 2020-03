«Muchos días, cuando vuelvo a mi casa, solo tengo ganas de llorar»

«Nosotros no estamos ni de lejos como Madrid», expone Luis Vega, «no tenemos escasez de camas y se puede trabajar en condiciones adecuadas». Dice que «lo único que nos ha generado un aumento del miedo es que no ha habido material adecuado, aunque están empezando a llegar mejores mascarillas y mejores equipos». «Antes ibas por la calle y veías a los policías con mejores mascarillas que las nuestras, y eso generaba una sensación de vulnerabilidad», añadió.

Y eso que el golpe del Covid-19 en Canarias no ha sido tan salvaje como en otras zonas. Con lo datos de Sanidad, en las islas hay cuatro infectados por cada 10.000 habitantes, mientras que en Madrid esta cifra se dispara hasta los 29.

«Todo es complicado», detalla Tony Bello, enfermero de la UCI del hospital Insular, «te enfrentas a unas circunstancias que nunca has vivido, todo es nuevo y trabajamos con miedo, tensión y con la presión de estar en una situación que no tiene precedentes» cercanos.

Unos 11.000 médicos, 13.000 enfermeros y muchos más auxiliares de enfermería y técnicos de laboratorio se enfrentan a diario en Canarias con la pandemia. Les mueve su vocación; su profesionalidad avala un servicio de calidad y su sobreesfuerzo está garantizado, pero también sufren una sensación de angustia motivada por diferentes factores: la escasez de material, el elevado número de compañeros contagiados, la propia incertidumbre que rodea al Covid-19... El temor y la ansiedad no les abandonan en ningún momento. Es el coste personal y emocional que todos tienen que pagar.

Fuera de casa

Como problema añadido tienen el hecho de que ni siquiera en casa les resulta sencillo oxigenarse. El halo del coronavirus les persigue. «Es muy difícil desconectar», expone Manuel Fuentes, «es un bombardeo constante y a esto se suma que nos enfrentamos a una información que es tremendamente cambiante, lo que se dice hoy, ya no vale mañana».

Sin embargo, todos coinciden en que la calidad de la respuesta asistencial no se ve mermada. «El trabajo, al final, lo haces igual», expone Antonio Becerra, cirujano del hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.

Para los que siguen volviendo a casa, el Covid-19 ha impuesto también cambios radicales. Ahora muchos profesionales deciden ducharse en el hospital y los que no, extreman las medidas profilácticas. «Antes de entrar en casa aplicamos una higiene en profundidad de las manos», expone Bello, «y los zapatos que traigo del trabajo, los dejo en una caja que tenemos a la entrada».

La carencia de equipos de protección ha sido una preocupación constante, sobre todo por la posibilidad de contagiarse y extender el virus. Por eso, muchos sanitarios no están yendo a casa a dormir. Los que tienen una segunda residencia se han mudado a ella. Y otros han decidido alquilar viviendas vacacionales para pasar el confinamiento. «Esto demuestra un grado de concienciación mayor», señala Carmen Nuez, «pero también impone una soledad enorme».

«Los héroes llevan capas y nosotros no tenemos ni equipos de protección»

También aseguran que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las carencias de la sanidad pública. «Los partidos políticos nos han maltratado, no somos héroes, sino profesionales», explica Carmen Nuez, «·los héroes llevan capa y nosotros no tenemos ni equipos de protección, no se nos ha considerado como profesionales».

Y apunta que la situación de Madrid es el ejemplo del «hachazo a la sanidad pública».

Las muestras de reconocimiento de la gente las agradecen pero sanitarios como Luis Vega apunta la necesidad de que los ciudadanos defiendan la sanidad y la educación públicas como bases de nuestra sociedad, una vez que pase la emergencia sanitaria.