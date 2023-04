Movilización mundial el contra de la granja de pulpos de Gran Canaria

Almería, Córdoba, Bilbao, Barcelona, Málaga, Valencia, Gijón, Salamanca, Madrid, Donostia, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria son las doce ciudades españolas donde cientos de personas se han dado cita hoy para protestar en una concentración silenciosa contra la primera granja de pulpos del mundo. El proyecto, de Nueva Pescanova, aún no tiene fecha pero sí lugar de ubicación: el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en la capital grancanaria.

Aquí precisamente, en la playa de Las Canteras, a la altura de playa Chica, se concentró hoy un grupo de activistas apoyados por Pacma en la segunda protesta internacional para «salvar» a los pulpos. «Desde que conocimos el proyecto de la empresa Nueva Pescanova de abrir la primera granja de pulpos del mundo en Las Palmas de Gran Canaria, desde Pacma no hemos dejado de luchar contra lo que consideramos una aberración. Hacinar a miles de estos animales es una crueldad y un paso atrás inaceptable, como han advertido numerosas personas expertas de diferentes ámbitos, y estamos haciendo todo lo posible para impedirlo», señala el manifiesto bajo el que convocaron la protesta, que ha adquirido dimensión mundial.

También ha habidomovilizaciones en Toronto (Canadá), Nueva York (EE UU), Zagreb (Croacia), Riga (Letonia), Quito (Ecuador), Ciudad de México (México), Copenhague (Dinamarca), Bruselas (Bélgica), Sidney (Australia), Berlín (Alemania), y en Londres, Newcastle y Bournemouth en Reino Unido.

Contra esta planta se han manifestado distintos colectivos internacionales animalistas. La polémica es mundial. También el reconocido filósofo australiano Peter Singer, que apoya sin fisuras las campañas en contra de la granja del Partido Animalista (Pacma). O la conocida etóloga Jane Goodall, cuyo instituto inició una campaña de recogida de firmas en contra en Change.org y ya lleva 150.000 rúbricas, es otro de los rostros prestigiosos que se opone a la granja. «Cuando me enteré de que empresas españolas planean encerrar a estas criaturas sensibles y fascinantes en 'granjas de pulpos', me sentí profundamente angustiada. Estas granjas no podrán ofrecer las condiciones que los pulpos necesitan y merecen, e inevitablemente causarán un nivel de sufrimiento que ahora sabemos que es inaceptable. Espero que nos ayuden a evitar esta situación. Debemos actuar ahora, señala la petición que firma la doctora Goodall.

Decenas de entidades referentes del movimiento animalista de todo el mundo han dado «voz a los pulpos» mostrando su «rechazo a la apertura de la primera granja de pulpos del mundo. Los pulpos son animales asombrosos, como ha demostrado Elena Lara, directora de investigación de CIWF. Son solitarios y muy inteligentes. Condenar a estos animales a vivir en un tanque, aislados, sin estímulos, afectaría gravemente a su desarrollo y bienestar general. Los pulpos poseen una gran sensibilidad, sienten dolor y emociones similares a las de los humanos», insiste el movimiento animalista.

Por su parte, Nueva Pescanova rechaza las críticas y señala que los pulpos nacidos en cautividad se comportan de forma diferente, por lo que los estudios de estos animales en libertad no pueden aplicarse a las condiciones de la acuicultura.