Morales: La sentencia es «peligrosa, machista y reaccionaria»

.

"Ya expresé ayer, en Twitter, mi solidaridad con la víctima y, desde luego, el rechazo a los precedentes que genera esta sentencia", que condena por abusos sexuales y no por agresión sexual a los cinco enjuiciados por asaltar a una joven en los Sanfermines de 2016, ha destacado Morales, de Nueva Canarias.

Quien, en declaraciones hechas a preguntas de periodistas tras una reunión extraordinaria del Pleno del Cabildo, ha afirmado que, "desde luego, sería gravísimo que se creara este precedente", que ha dicho que espera que sea enmendado porque "quedan todavía recursos por hacer, quedan otros estamentos judiciales por pronunciarse" respecto a ese suceso.

Además, Antonio Morales ha abogado por adoptar medidas jurídicas y legislativas para evitar que se repita otra sentencia similar.

"No voy a juzgar ahora a los jueces que han dictado esta sentencia pero, desde luego, lo que sí creo es que, desde la Justicia, y desde el Parlamento, a la hora de legislar, debe quedar absolutamente claro cuál es el procedimiento a seguir cuando una mujer se ve acosada de esta manera y no es violación porque no parece que ha sido forzada", ha dicho, añadiendo: "esto se tiene que reinterpretar de otra manera".