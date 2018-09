Mochilas llenas para la vuelta al cole

Con esta iniciativa se pretende facilitar el inicio del curso a todas las familias canarias que cuentan con escasos recursos económicos. En esta edición, el convenio cuenta con un presupuesto de 140.000 euros, financiados por la Fundación DISA y en el que Cruz Roja es la encargada de llevar a cabo la distribución estimada del material a esos 2.600 niños canarios.

Ambas partes se agradecieron la colaboración y el trabajo en equipo. Destacaron que, detrás de esta iniciativa, se esconde la labor de todo un año por parte de las personas que la organizan, ya que «no solo repartimos material, sino que también analizamos la situación de cada familia», por lo que «tenemos que tener en cuenta que no solo se reparten lápices, libros de texto y gomas, sino que se atiende a todas las necesidades del niño, como, por ejemplo, si también necesita gafas», explicó Gerardo Mesa, reafirmando que se trata de un proyecto integral y no solo de una mera repartición de material. De esta manera, el niño no se sentirá discriminado en relación con el resto de sus compañeros.

Mayor ilusión. En los cinco años en los que se lleva realizando este programa se han ayudado a unas 12.000 familias en todo el archipiélago. Se trata, como señaló Sara Mateos, de «hacer un poquito más fácil un momento del año que debería estar cargado de ilusión para las familias y los niños, como es el inicio del curso escolar».

Para la obtención de estas mochilas solidarias, las familias tendrán que acudir a los establecimientos de la Cruz Roja en las islas. En ellos, no solo se hará entrega del material, sino que las personas voluntarias se harán cargo de conocer cuál es la situación de cada familia, atendiendo a cuestiones como la situación escolar del escolar o la actividad profesional de los padres y madres. Gracias a este trabajo arduo, el objetivo es poner la maquinaria en marcha para eliminar las carencias que sufren muchas familias.